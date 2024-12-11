В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле примет «Манчестер Сити». Поединок пройдет 11 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Старая синьора» занимает лишь 19-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 8-ю очками в активе. «Ювентус» отстает от топ-8 лишь на 2 балла.

Стоит отметить, что команда уже теряла очки на своем поле в рамках турнира, набрав 3 балла дома из 6-и возможных. К тому же, «Ювентус» и в Серии А выступает не очень уверенно, занимая 6-е место в таблице.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Италии команда сыграла вничью с «Болоньей» (2:2), избежав поражения на 90+2-й минуте. До этого «Ювентус» также поделил очки с «Лечче» (1:1).

За 5 туров в Лиге чемпионов «старая синьора» по 2 раза выиграла и сыграла вничью, а также однажды проиграла на своем поле «Штутгарту» со счетом 0:1. За этот период «Ювентус» смог одолеть ПСВ (3:1) и «Лейпциг» (3:2), а также сыграть вничью с «Лиллем» (1:1) и «Астон Виллой» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Бремер, Жуан Кабаль и Аркадиуш Милик (у всех — травмы).

Состояние команды: Хоть у «Ювентуса» и продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах (9 матчей без поражений), команда не выглядит уверенно, заканчивая матчи ничейным результатом.

Предстоящая встреча против «Манчестер Сити» будет настоящей проверкой для «старой синьоры». Сможет ли «Ювентус» дать бой англичанам? В последних очных матчах у команды получалось это делать.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» располагаются на 17-й строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав такое же количество очков, сколько и у «Ювентуса» (8).

В гостях «Манчестер Сити» также уже терял очки, набрав 3 пункта из 6-и возможных и занимая по этому показателю лишь 20-е место в таблице. Потеря баллов в Лиге чемпионов связана с кризисом в игре «горожан».

Последние матчи: В прошлом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поделил очки с «Кристал Пэлас» (2:2), а до этого команда разгромила «Ноттингем Форест» (3:0).

В последних встречах в рамках Лиги чемпионов у «горожан» все было совсем плохо. Сначала команда сыграла вничью с «Фейеноордом» (3:3), упустив преимущество в 3 мяча, а затем крупно проиграла португальскому «Спортингу» со счетом 1:4.

Не сыграют: Натан Аке, Оскар Бобб, Фил Фоден, Матео Ковачич и Родри (у всех — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» продолжает находится в кризисе. Пепу Гвардиоле необходимо встряхнуть свою команду, чтобы вновь встать на победные рельсы.

Следующий матч против «Ювентуса» — отличный шанс для «горожан» доказать, что они до сих пор являются одной из мощнейших команд в Европе. Или уже все потеряно?

Статистика для ставок

В последних 9-и матчах «Манчестер Сити» выиграл только 1 раз

«Ювентус» закончил 4 последних матчах ничейным результатом

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» ни разу не обыгрывал «Ювентус» (3 поражения и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 2.03, победа «Ювентуса» — 3.75, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ювентус» точно не проиграет нынешнему «Манчестер Сити». К тому же, «старая синьора» до этого успешно противостояла «горожанам».

Ставка: Победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.65.

Прогноз: Не факт, что матч получится результативным, но обе команды точно забьют минимум по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.87.