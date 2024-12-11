ПерерывЮвентус — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Ювентус» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    Гомес рассказал, что был близок к уходу из «Ливерпуля»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Ньюкасл
    Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес летом собирался покинуть свой клуб и перейти в «Ньюкасл», который им активно интересовался.

    Джо Гомес (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джо Гомес (слева)

    «Да, действительно мог перейти в "Ньюкасл". Но я всегда был сосредоточен на клубе. Я знаю, как мне повезло быть здесь. Следующим летом исполнится 10 лет с момента моего прихода в "Ливерпуль". Это лучший клуб в мире, на мой взгляд. После несостоявшегося трансфера я быстро адаптировался и вернулся в прежнее русло событий. Я предпочитаю сосредотачиваться на настоящем», — приводит Goal слова Гомеса.

    Календарь и таблица АПЛ

    В «Ливерпуль» Гомес пришел в 2015 году из «Чарльтона». Всего сыграл за команду 235 матчей и сделал в них 9 ассистов. За сборную Англии он сыграл 15 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки?
  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли дортмундская команда на своем поле дать бой «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Смогут забить обе команды?
  • «Арсенал» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры