Гомес рассказал, что был близок к уходу из «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля»летом собирался покинуть свой клуб и перейти в, который им активно интересовался.

«Да, действительно мог перейти в "Ньюкасл". Но я всегда был сосредоточен на клубе. Я знаю, как мне повезло быть здесь. Следующим летом исполнится 10 лет с момента моего прихода в "Ливерпуль". Это лучший клуб в мире, на мой взгляд. После несостоявшегося трансфера я быстро адаптировался и вернулся в прежнее русло событий. Я предпочитаю сосредотачиваться на настоящем», — приводит Goal слова Гомеса.

Календарь и таблица АПЛ

В «Ливерпуль» Гомес пришел в 2015 году из «Чарльтона». Всего сыграл за команду 235 матчей и сделал в них 9 ассистов. За сборную Англии он сыграл 15 матчей.