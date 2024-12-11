ОконченАталанта — Реал 2:3Онлайн
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    Киллиан Мбаппе и Федерико Вальверде«Аталанта» — «Реал» 2:3. Онлайн
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    «Реал» выиграл у «Аталанты», Мбаппе забил и травмировался

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    В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях смог переиграть «Аталанту» со счетом 3:2.

    Килиан Мбаппе («Реал»)
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    Килиан Мбаппе («Реал»)

    На голы Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема хозяева смогли ответить только точными ударами Шарля де Кетеларе и Адемолы Лукмана.

    Отметим, что на 36-й минуте Мбаппе получил травму и сразу же был заменен на Родриго.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Аталанта — Реал Мадрид 2:3
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (10'), 1:1 Шарль Де Кетеларе (пенальти) (45 + 2'), 1:2 Винисиус Жуниор (56'), 1:3 Джуд Беллингхэм (59'), 2:3 Адемола Лукман (65') Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити (Одилон Коссуну, 74'), Исак Хин, Зеад Колашинац, Рауль Белланова (Давиде Дзаппакоста, 75'), Маттео Руджери (Николо Дзаньоло, 87'), Мартен де Рон, Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 58'), Шарль Де Кетеларе (Матео Ретеги, 74'), Адемола Лукман Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Браим Диас (Raul Asencio, 84'), Джуд Беллингхэм (Арда Гюлер, 87'), Даниель Себальос (Лука Модрич, 84'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Родриго, 36'), Лукас Васкес Предупреждения: Орельен Чуаэми (45 + 2'), Одилон Коссуну (90 + 3'), Лукас Васкес (90 + 4')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Таким образом, «Реал» благодаря этой победе набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в Лиге чемпионов. В активе «Аталанты» осталось 11 баллов и 9-я строчка.

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