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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Макаллистер назвал главное отличие Слота от Клоппа

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    Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер назвал отличия между Юргеном Клоппом и Арне Слотом.

    Алексис Макаллистер
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    Алексис Макаллистер

    «Самое большое отличие, или то, что мы добавили, — это терпение, когда мы владеем мячом. Это самая большая разница на данный момент. Теперь мы больше владеем мячом, что позволяет нам создавать больше голевых моментов.

    Команда чувствует себя комфортно и работает очень хорошо, как вы видели в матчах с "Реалом" в Лиге чемпионов и с "Манчестер Сити" в Премьер-лиге. Это придаёт нам больше уверенности и даёт понять, что мы можем конкурировать с любой командой», — приводит слова Макаллистера AS.

    Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ в настоящий момент.

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