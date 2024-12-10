Макаллистер назвал главное отличие Слота от Клоппа

Полузащитникназвал отличия между

«Самое большое отличие, или то, что мы добавили, — это терпение, когда мы владеем мячом. Это самая большая разница на данный момент. Теперь мы больше владеем мячом, что позволяет нам создавать больше голевых моментов.

Команда чувствует себя комфортно и работает очень хорошо, как вы видели в матчах с "Реалом" в Лиге чемпионов и с "Манчестер Сити" в Премьер-лиге. Это придаёт нам больше уверенности и даёт понять, что мы можем конкурировать с любой командой», — приводит слова Макаллистера AS.

Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ в настоящий момент.