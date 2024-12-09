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    Сон: Беру вину на себя за поражение в матче с «Челси»

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    Капитан лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин считает себя виновным в поражении от «Челси» (3:4) в 15-м туре АПЛ.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    «Это очень разочаровывает. Я не знаю, что и сказать сейчас. Мы пропустили очень глупые голы, такое ощущение, что поражение произошло из-за мелких деталей. В таких больших матчах нужно выходить и забивать голы, чувствую, что подвел команду, мне очень жаль. Мы не должны пропускать такие голы, нельзя оказываться в таких ситуациях.

    Я могу стоять здесь целый день, рассказывая об ошибках, но предпочёл бы взять вину на себя, у меня был очень хороший момент. Я тоже человек, я промахиваюсь, сейчас мне очень больно, это был важный момент. В такие тяжёлые моменты нам нужно держаться вместе», — цитирует корейского нападающего Sky Sports.

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    При счете 2:2 Сон Хын Мин не реализовал отличный момент, пробив мимо ворот. Почти сразу после этого «Челси» забил третий мяч.

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