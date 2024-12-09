ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» «Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции
    Все новости спорта

    Мбаппе: Пусть Дешам сам расскажет, почему не вызвал меня в сборную

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Сборная Франции Футбол Франции Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, почему пропустил ноябрьские матчи сборной Франции.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Поверьте, для меня нет ничего важнее сборной. Моя страсть никогда не изменится. Хотя многое произошло: в сентябре у меня был разговор с тренером (Дидье Дешамом — прим.). Я просил не вызывать меня — только перешел в "Реал", не в оптимальной форме, ведь не получил нормальный отпуск.

    В октябре — травма. В ноябре тренер не вызвал меня. Я хотел поехать. Не могу сказать, почему он так решил. Он знает, расскажет сам при желании. Уважаю его решение. Мне жаль, что так вышло. У меня нет претензий.

  • Пора признать: Мбаппе никогда не сможет повторить путь Месси и Роналду
  • Сравнения Килиана Мбаппе с легендами выглядят максимально неуместно
  • 02/11/2024

    • На Евро я сломал нос, но продолжал ради своей страны. Понимаю, что сыграл средне, но отношение никогда не вызывало вопросов, да?

    Вся критика имеет эффект бумеранга: доходит до близких, а те начинают беспокоиться и заваливают вопросами. Возможно, кто-то думает, что футболист — робот, но мы обычные люди. У нас свои страхи и слабости», — сказал Мбаппе в интервью французском телеканалу Canal+.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэму» удастся добиться победы
  • «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Интер» подтвердит свои притязания
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Для «ПСЖ» настал момент истины
  • «Зальцбург» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры