Мбаппе: Пусть Дешам сам расскажет, почему не вызвал меня в сборную

Нападающий мадридского «Реала»рассказал, почему пропустил ноябрьские матчи сборной

«Поверьте, для меня нет ничего важнее сборной. Моя страсть никогда не изменится. Хотя многое произошло: в сентябре у меня был разговор с тренером (Дидье Дешамом — прим.). Я просил не вызывать меня — только перешел в "Реал", не в оптимальной форме, ведь не получил нормальный отпуск.

В октябре — травма. В ноябре тренер не вызвал меня. Я хотел поехать. Не могу сказать, почему он так решил. Он знает, расскажет сам при желании. Уважаю его решение. Мне жаль, что так вышло. У меня нет претензий.

На Евро я сломал нос, но продолжал ради своей страны. Понимаю, что сыграл средне, но отношение никогда не вызывало вопросов, да?

Вся критика имеет эффект бумеранга: доходит до близких, а те начинают беспокоиться и заваливают вопросами. Возможно, кто-то думает, что футболист — робот, но мы обычные люди. У нас свои страхи и слабости», — сказал Мбаппе в интервью французском телеканалу Canal+.