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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Представитель Батракова: Прямой трансфер в Англию в нынешних условиях практически исключен

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    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, как отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити».

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Спокойно к этому отнесся. Нужно понимать, что прямой трансфер в Англию в нынешних условиях практически исключен.

    Даже не знаю, кто опубликовал такую информацию, но сейчас это все нереально.

    И потом "Сити" — большой клуб, который наблюдает за потенциальными новичками на дистанции.

    Да, Алексей ярко проявляет себя в РПЛ. Но речь идет лишь о половине сезона. Для принятия положительного решения английским клубом этого все-таки недостаточно», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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