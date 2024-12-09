Представитель Батракова: Прямой трансфер в Англию в нынешних условиях практически исключен

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива», рассказал, как отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны

«Спокойно к этому отнесся. Нужно понимать, что прямой трансфер в Англию в нынешних условиях практически исключен.

Даже не знаю, кто опубликовал такую информацию, но сейчас это все нереально.

И потом "Сити" — большой клуб, который наблюдает за потенциальными новичками на дистанции.

Да, Алексей ярко проявляет себя в РПЛ. Но речь идет лишь о половине сезона. Для принятия положительного решения английским клубом этого все-таки недостаточно», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Батракова в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.