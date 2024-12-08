«Верона» — «Эмполи»: счет матча 1:4, обзор голов

Себастьяно Эспозито Фото: globallookpress.com
Единственный мяч в составе хозяев на 35-й минуте забил датский форвард Кристиан Тенгстедт.
Дублем в составе «Эмполи» отметился Себастьяно Эспозито (16-я и 19-я), также забивали Либерато Касасе (32-я) и Лоренцо Коломбо (42-я).
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Эмполи 1:4
Голы: 0:1 Себастьяно Эспозито (16'), 0:2 Себастьяно Эспозито (19'), 0:3 Либерато Кэкачей (32'), 1:3 Каспер Тенгстедт (35'), 1:4 Лоренцо Коломбо (42') Верона: Лоренцо Монтипо, Джексон Тшатшуа, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович, Домагой Брадарич (Даниэле Гиларди, 34'), Реда Белахьяне, Дани Силва (Григорис Кастанос, 60'), Томаш Суслов (Даниэль Москера, 59'), Дарко Лазович, Дайлон Ливраменту (Абдау Харрауи, 46'), Каспер Тенгстедт (Амин Сарр, 80') Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей, Джузеппе Пеццелла (Эммануэль Эконг, 69'), Маттиа Вити, Ардиан Исмайли, Саба Гогличидзе, Юссеф Мале (Ола Сольбаккен, 82'), Пьетро Пеллегри (Лоренцо Коломбо, 11'), Себастьяно Эспозито (Лука Марьянуччи, 82'), Эммануэль Гьяси, Tino Anjorin (Лиам Хендерсон, 69') Предупреждения: Дани Силва (12'), Даниэле Гиларди (40'), Юссеф Мале (74'), Лиам Хендерсон (90 + 2')