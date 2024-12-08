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    «Челси» в волевом стиле выиграл у «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» — «Челси»: счет матча 3:4, обзор голов

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    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде переиграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3.

    «Челси»
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    «Челси»

    В составе победителей дублем отметился Коул Палмер, еще по мячу забили Джейдон Санчо и Энцо Фернандес. За хозяев же отличились Доминик Соланке, Деян Кулусевски и Сон Хын Мин.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Челси 3:4
    Голы: 1:0 Доминик Соланке (5'), 2:0 Деян Кулушевски (11'), 2:1 Джейдон Санчо (17'), 2:2 Коул Палмер (пенальти) (61'), 2:3 Энцо Фернандес (73'), 2:4 Коул Палмер (пенальти) (84'), 3:4 Сон Хын Мин (90 + 6') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Кристиан Ромеро (Раду Дрэгушин, 15'), Микки ван де Вен (Арчи Грей, 79'), Дестини Удоджи, Педро Порро, Деян Кулушевски (Джеймс Мэддисон, 79'), Ив Биссума (Лукас Бергвалль, 79'), Папе Сарр, Бреннан Джонсон (Тимо Вернер, 53'), Доминик Соланке, Сон Хын Мин Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Ренато Вейга, 90'), Леви Колвилл, Бенуа Бадьяшиль, Коул Палмер (Жоау Фелиш, 90'), Энцо Фернандес, Ромео Лавиа (Мало Гюсто, 46'), Мойсес Кайседо, Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 76'), Джейдон Санчо, Педру Нету (Чуквунонсо Мадуэке, 86') Предупреждения: Ромео Лавиа (21'), Папе Сарр (30'), Ив Биссума (59'), Педру Нету (85'), Роберт Санчес (90 + 8')

    Календарь и таблица АПЛ

    В активе «Челси» стало 31 очко и второе место. На счету «Тоттенхэма» 20 баллов и 11-я строчка.

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