07 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура РПЛ между. Краткий анонс события, прогнозы и ставки на игру.

«Зенит» подошел к матчу в статусе лидера чемпионата, набрав 39 очков. Несмотря на поражение от «Крыльев» со счетом 2:3, питерцы остались впереди «Краснодара» на один пункт. Тем не менее самарский коллектив нанес хозяевам первое домашнее поражение в нынешнем сезоне РПЛ.

Что касается «Акрона», то у него все более спокойно и прозаично. Гости с 19 очками занимают 9-е место. Правда, в прошлом туре они победили в отличие от соперника. На своем поле клуб из Тольятти минимально обыграл «Оренбург».

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Прогнозы и ставки на игру

Никаких неожиданностей в оценке соперников нет. «Зенит» однозначный фаворит, который вряд ли намерен снова потерять очки на своем поле.

Эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную победу «Зенита». Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.00.

ставят на уверенную победу «Зенита». Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.00. Букмекеры: с большим перевесом «Зенит» фаворит у конторы, на его победу дают 1.20 , на победу «Акрона» — 13.0 , на ничью — 7.20 .

, на победу «Акрона» — , на ничью — . Алгоритм на базе искусственного интеллекта выдал результат 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Трансляция матча

Чтобы ставить, нужно следить за развитием событий, а смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон» можно на LiveCup.Run. На сайте будет освещаться весь 18-й тур РПЛ и не только.

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