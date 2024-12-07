«Зенит» подошел к матчу в статусе лидера чемпионата, набрав 39 очков. Несмотря на поражение от «Крыльев» со счетом 2:3, питерцы остались впереди «Краснодара» на один пункт. Тем не менее самарский коллектив нанес хозяевам первое домашнее поражение в нынешнем сезоне РПЛ.
Что касается «Акрона», то у него все более спокойно и прозаично. Гости с 19 очками занимают 9-е место. Правда, в прошлом туре они победили в отличие от соперника. На своем поле клуб из Тольятти минимально обыграл «Оренбург».
Прогнозы и ставки на игру
Никаких неожиданностей в оценке соперников нет. «Зенит» однозначный фаворит, который вряд ли намерен снова потерять очки на своем поле.
- Эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную победу «Зенита». Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры: с большим перевесом «Зенит» фаворит у конторы, на его победу дают 1.20, на победу «Акрона» — 13.0, на ничью — 7.20.
- Алгоритм на базе искусственного интеллекта выдал результат 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».
Трансляция матча
Чтобы ставить, нужно следить за развитием событий, а смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон» можно на LiveCup.Run. На сайте будет освещаться весь 18-й тур РПЛ и не только.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету