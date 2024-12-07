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    «Штутгарт», уступая по ходу матча 0:2, победил «Унион»

    «Штутгарт» — «Унион Берлин»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» в родных стенах переиграл «Унион Берлин» со счетом 3:2.

    «Штутгарт»
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    «Штутгарт»

    Победа получилась волевой. На голы Данило Дуки и Роберта Скова хозяева ответили точными ударами Ника Вольтмейда, который отметился дублем, и Атакана Каразора.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Унион 3:2
    Голы: 0:1 Данило Дуки (37'), 0:2 Роберт Сков (48'), 1:2 Ник Вольтемаде (51'), 2:2 Ник Вольтемаде (59'), 3:2 Атакан Каразор (69') Штутгарт: Александр Нюбель, Леонидас Стергиу (Ник Вольтемаде, 46'), Анри Чейз, Антони Руо (Юлиан Хабот, 75'), Максимилиан Миттельштадт, Йоша Вагноман, Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Крис Фюрих (Рамон Хендрикс, 75'), Энцо Мийо (Фабиан Ридер, 90'), Эрмедин Демирович (Янник Кайтель, 90') Унион: Фредерик Реннов, Том Роте, Диогу Лейте, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд (Иван Пртаин, 85'), Тим Скарке (Алёша Кемляйн, 66'), Чон У Ён (Теозон-Жордан Сибачо, 70'), Рани Хедира, Андраш Шефер (Йорбе Вертессен, 84'), Бенедикт Холлербах, Роберт Сков (Кристофер Триммель, 85') Предупреждения: Максимилиан Миттельштадт (34'), Фредерик Реннов (45 + 3'), Тим Скарке (60'), Bo Svensson (90 + 4'), Йорбе Вертессен (90 + 5'), Данило Дуки (90 + 5'), Диогу Лейте (90 + 5'), Рани Хедира (90 + 5')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этой победы «Штутгарт» имеет в своем активе 20 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице. У «Униона» осталось 16 баллов и 11-я строчка.

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