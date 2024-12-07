Горшков: Дзюба весь матч проходил пешком, но свой единственный шанс использовал

Бывший полузащитник «Зенита»прокомментировал поражение своего бывшего клуба от «Акрона» в матче РПЛ со счетом 1:2 и персонально отметил игру

«Возможно, "Зенит" уже готовится к отпуску. В принципе все хорошо у игроков во всех отношениях, потому футбол мог быть уже не на первом плане. Надо выбирать, куда ехать отдыхать. Может, действительно голова уже не полностью думает о футболе. Потому последние результаты и такие неожиданные.

Дзюба специалист по голам в ворота бывшей команды Он уже не первый раз им забивает и подтверждает свой класс. Честно говоря, всю игру пешком ходил, но мастерство и опыт не отнять. Один шанс — и забил головой как молотком. Специалист.

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Тут для тренера всегда непростой выбор. Какую‑то работу на команду он не проделывал, а с 20‑й минуты уже за спину держался. Тем не менее мастерство есть, — сказал Горшков "Матч ТВ".

Дзюба принес победу "Акрону", забив второй мяч своей команды на 40-й минуте после передачи Роберто Фернандеса.