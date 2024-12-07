Алаев: Мы научились на своих ошибках прошлого

Президент РПЛдал свою оценку организации матча между

«Хороший матч. Несмотря на погодные условия, поле было в хорошем состоянии. "Спартак" привел болельщиков, спасибо всем, кто пришел на стадион. Красные мячи? Это уже мем. Хорошо, что они есть.

Организационный итог. Мы научились на своих ошибках прошлого. Поля, безопасность, визуал, возможность переноса — все учтено, мы забыли про это. Спортивный итог — осталось несколько игр. Ждем оставшихся туров», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» смог набрать 37 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. У «Пари НН осталось 16 баллов и 12-я позиция.