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    Салах согласен подписать однолетний контракт, но разочарован позицией владельцев «Ливерпуля»

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    Мохамед Салах хочет остаться в «Ливерпуле», несмотря на свои недавние заявления, сообщает The Athletic.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    В конце ноября Салах признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предлагал ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.

    По данным источника, 32-летний египтянин согласится продлить контракт даже на один год.

    При этом отмечается, что Салах недоволен тем, как клуб ведет переговоры. Он уверен, что владельцы «Ливерпуля» не смогут удовлетворить его требования.

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    • В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салаха в 55 миллионов евро.

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