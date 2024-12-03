Салах согласен подписать однолетний контракт, но разочарован позицией владельцев «Ливерпуля»

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
В конце ноября Салах признался, что «Ливерпуль» до сих пор не предлагал ему продлить контракт. Действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года.
По данным источника, 32-летний египтянин согласится продлить контракт даже на один год.
При этом отмечается, что Салах недоволен тем, как клуб ведет переговоры. Он уверен, что владельцы «Ливерпуля» не смогут удовлетворить его требования.
В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салаха в 55 миллионов евро.