Салах: Я расстроен — «Ливерпуль» пока не предлагал мне новый контракт

Нападающий «Ливерпуля»признался, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт.

«Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения о продлении контракта.

Я в команде много лет, таких клубов как "Ливерпуль" больше нет. Я люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

Я расстроен сложившейся ситуацией. Я пока не получил ни одного предложения от клуба. Не собираюсь завершать карьеру. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Салаха NBC Sports.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне египтянин провел за «красных» 18 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.