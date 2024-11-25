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    Салах: Я расстроен — «Ливерпуль» пока не предлагал мне новый контракт

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Я скорее вне клуба, чем в нем. Скоро декабрь, а я не получил ни одного предложения о продлении контракта.

    Я в команде много лет, таких клубов как "Ливерпуль" больше нет. Я люблю фанатов, и это взаимно. Но не все в моих руках.

    Я расстроен сложившейся ситуацией. Я пока не получил ни одного предложения от клуба. Не собираюсь завершать карьеру. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Салаха NBC Sports.

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  • 14/11/2024

    • Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне египтянин провел за «красных» 18 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

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