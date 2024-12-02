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    «Ювентус» упустил победу в матче с «Лечче»

    «Лечче» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Ювентус
    В 14-м туре итальянской Серии А «Лечче» на своем поле ушел от поражения в матче с «Ювентусом» — 1:1.

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    Фрагмент матча

    Первы мяч на 68-й минуте был забит крайним защитником Андреа Камбьязо, ему ассистировал Тейн Копмейнерс.

    «Лечче» смог вырвать ничью на 90+3-й минуте после точного удара Анте Ребича, который ранее выступал за «Ювентус».

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Андреа Камбьязо (68'), 1:1 Анте Ребич (90 + 3') Предупреждения: Лассана Кулибали (19'), Андреа Камбьязо (39'), Данило (67'), Николо Фаджоли (73'), Теун Коопмейнерс (82')

    В 15-м туре «Ювентус» примет «Болонью», «Лечче» сыграет с «Ромой».

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