«Лечче» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Первы мяч на 68-й минуте был забит крайним защитником Андреа Камбьязо, ему ассистировал Тейн Копмейнерс.
«Лечче» смог вырвать ничью на 90+3-й минуте после точного удара Анте Ребича, который ранее выступал за «Ювентус».
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Ювентус 1:1
Голы: 0:1 Андреа Камбьязо (68'), 1:1 Анте Ребич (90 + 3') Предупреждения: Лассана Кулибали (19'), Андреа Камбьязо (39'), Данило (67'), Николо Фаджоли (73'), Теун Коопмейнерс (82')
В 15-м туре «Ювентус» примет «Болонью», «Лечче» сыграет с «Ромой».