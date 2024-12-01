«Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 16-ти матчах. На счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 34:7.

В прошлом туре «Зенит» вырвал победу в гостях у «Оренбурга» (0:1), забив на 96-й минуте. Благодаря этой виктории, а также потерей очков «Краснодара» действующий чемпион России вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

На этой неделе «Зенит» также оформил путевку в полуфинал Кубка России по пути РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» (2:1) и во втором матче после разгрома в первой встрече (3:0).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на своей счет 15 очков в 16-ти матчах. Самарский коллектив одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 15:24.

В прошлом туре «Крылья Советов» прервали свою семиматчевую безвыигрышную серию. Команда Игоря Осинькина в волевом стиле переиграла «Ахмат» на своем поле со счетом 2:1 благодаря голам Ороза и Дмитриева во втором тайме.

Личные встречи

В матче первого круга «Зенит» в Самаре разгромил соперника со счетом 4:0. В 10-ти последних играх 7 побед на счету команды из Санкт-Петербурга, «Крылья Советов» оказались сильнее в одном случае и 2 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.15.