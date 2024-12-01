ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов
    Вся лентаСамое главное
    Александр Усик против Тайсона ФьюриЗатишье на ринге. Почему к концу 2024-го зрители потеряли интерес к боксу? Матвей Лукин — автор дубля в ворота «Рубина» Лукин показал, как забивать. ЦСКА избежал поражения в концовке Василий БерезуцкийПробы пера. Василий Березуцкий приступил к работе в «Сабахе»
  • 10:49
    • Мичков стал третьей звездой дня в НХЛ, Сорокин — второй
  • 01:00
    • ПСЖ неожиданно сыграл вничью с «Нантом» в Лиге 1
    Все новости спорта
    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»
    «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 16-ти матчах. На счету команды из Санкт-Петербурга 12 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 34:7.

    В прошлом туре «Зенит» вырвал победу в гостях у «Оренбурга» (0:1), забив на 96-й минуте. Благодаря этой виктории, а также потерей очков «Краснодара» действующий чемпион России вышел на чистое первое место в турнирной таблице.

    На этой неделе «Зенит» также оформил путевку в полуфинал Кубка России по пути РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» (2:1) и во втором матче после разгрома в первой встрече (3:0).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на своей счет 15 очков в 16-ти матчах. Самарский коллектив одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 15:24.

    В прошлом туре «Крылья Советов» прервали свою семиматчевую безвыигрышную серию. Команда Игоря Осинькина в волевом стиле переиграла «Ахмат» на своем поле со счетом 2:1 благодаря голам Ороза и Дмитриева во втором тайме.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Зенит» в Самаре разгромил соперника со счетом 4:0. В 10-ти последних играх 7 побед на счету команды из Санкт-Петербурга, «Крылья Советов» оказались сильнее в одном случае и 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.15.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры