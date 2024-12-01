1 декабря в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж»,приметв рамках 13-го тура чемпионата Англии. Команды начнут игру в 16:30 по Москве.

«Аристократы» продолжают свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 5 поединков. При этом они могут продлить полосу побед до трех игр, если выиграют у «Астон Виллы». В прошлых двух матчах «Челси» обыграл «Лестер» 2:1 в АПЛ и победил «Хайденхайм» 2:0 в Лиге Конференций. В таблице АПЛ «синие» на 5-м месте с 22 очками.

«Астон Вилла» отстает в таблице от «Челси» всего на 3 пункта, но при этом находится на 9-й позиции. Победа даст ей возможность догнать соперника, но вот с этим у гостей сейчас туго. Они не выигрывают в турнире уже 4 поединка. А с учетом Кубка лиги и Лиги чемпионов серия насчитывает 7 поединков.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

«Челси» без вопросов фаворит этой встречи. С учетом игровой формы соперника, «аристократам» вполне под силу продлить свою удачную полосу.

Букмекеры считают, что это возможно — 1.73 на «Челси», 4.30 на «Астон Виллу», 4.20 на ничью.

на «Челси», на «Астон Виллу», на ничью. А вот аналитики LiveSport.Ru полагают, что Унаи Эмери найдет нужные слова для своей команды и это принесет ей результат. Подробнее в прогнозе редакции.

полагают, что Унаи Эмери найдет нужные слова для своей команды и это принесет ей результат. Подробнее в прогнозе редакции. У искусственного интеллекта победителем встречи вышел «Челси», выигравший со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны другие спортивные события недели.

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