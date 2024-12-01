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    Эмери серьезно настроит свою команду

    «Челси» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.15) и прогноз на чемпионат Англии 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Астон Вилла»
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    Унаи Эмери
    1 декабря в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Астон Вилла». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 16:30 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: сейчас «Челси» идет в плотной группе преследователей «Ливерпуля» в таблице АПЛ с 22 очками на третьем месте.

    Последние матчи: в 12-м туре на выезде был обыгран «Лестер» со счетом 2:1. Уже на 15-й минуте Никлас Джексон открыл счет, а второй мяч в середине второго тайма забил Энцо Фернандес, который появился в старте после долгого перерыва. Аргентинец также отдал голевой пас Джексону. «Лестер» смог забить гол престижа в компенсированное время, когда «синие» уже сбавили обороты.

    Челси — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Также была победа в гостях в ЛК над «Хайденхаймом» (2:0) и ничья дома с «Арсеналом» (1:1).

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    • Не сыграют: травмирован как обычно Джеймс.

    Состояние команды: в этом сезоне под управлением Энцо Марески «Челси» смотрится более чем уверенно, ему, наконец, удалось стабилизировать состав и определиться с основной обоймой игроков из 20-22 футболистов. Сейчас «аристократы» точно смотрятся претендентами на самые высокие места в АПЛ, а лидеры Палмер, Джексон, Кайседо, Колуилл продолжают прибавлять.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: сейчас «Астон Вилла» идет в таблице АПЛ с 19 очками на 8-й позиции.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата Англии «Астон Вилла» не смогла дома переиграть «Кристал Пэлас» (2:2). Команда Унаи Эмери владела огромным преимуществом в матче, но при этом допускала глупые ошибки в обороне, приведшие к двум необязательным мячам. Оба раза «вилланы» отыгрались усилиями Уоткинса и Баркли, но в концовке дожать соперника так и не смогли.

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    В ЛЧ «Астон Вилла» сыграла дома вничью с «Ювентусом» (0:0), а ранее в АПЛ уступила «Ливерпулю» (0:2).

    Не сыграют: травмирован защитник Хоз.

    Состояние команды: в последнее время «Астон Вилла» испытывает небольшой спад и не побеждает во всех турнирах уже на протяжении 7 матчей, но в двух последних играх все-таки наметился прогресс. Против «КП» и «Ювентуса» команда вполне могла выиграть, но ей немного не хватило удачи и точности при завершении атак.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Челси» уступил дома (0:1), а на выезде сыграл вничью (2:2)

    • Матч в Кубке Англии сначала завершился со счетом 0:0, а потом в переигровке «Челси» выиграл в гостях (3:1)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись выездными победами с одинаковым счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,75, а на «Астон Виллу» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 4,30.

    Тотал меньше 3 идет за 1,92, а тотал больше 3 можно взять за 1,9.

    Прогноз: в составах обеих команд почти нет травмированных, и они предстанут в сильнейших составах. «Астон Вилла» отлично умеет играть против равных и более сильных соперников, Эмери очень гибкий специалист и отлично подстраивается под любую команду в случае необходимости. За такой коэффициент вполне можно заиграть, что гости не проиграют, да и «Челси» пора уже остановиться, в некоторых матчах им откровенно фартило.

    Ставка: «Астон Вилла» не проиграет за 2,15.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, обе команды будут играть на фоне усталости после еврокубков, и сейчас примерно равны по силам.

    Ставка: ничья за 4,30.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Эмери серьезно настроит свою команду
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