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    «Арсенал» разгромил «Вест Хэм», у Сака — гол и два ассиста

    «Вест Хэм» — «Арсенал»: счет матча 2:5, обзор голов

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    «Арсенал» на чужом поле разгромил «Вест Хэм» (5:2) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

    Букайо Сака — игрок «Арсенала»
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    Букайо Сака — игрок «Арсенала»

    В составе «канониров» голы записали на свой счет Габриэл Магальянс на 10-й минуте, Леандро Троссард на 27-й минуте, Мартин Эдегор на 34-й минуте с пенальти, Кай Хаверц на 36-й минуте и Букайо Сака на 45+5-й минуте с пенальти.

    У «Вест Хэма» отличились Аарон Ван-Биссака на 38-й минуте и Эмерсон Палмиери на 40-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Арсенал Лондон 2:5
    Голы: 0:1 Габриэль Магальяйнс (10'), 0:2 Леандро Троссард (27'), 0:3 Мартин Эдегор (пенальти) (34'), 0:4 Кай Хаверц (36'), 1:4 Аарон Ван-Биссака (38'), 2:4 Эмерсон (40'), 2:5 Букайо Сака (пенальти) (45 + 5') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Ван-Биссака, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Эмерсон (Владимир Цоуфаль, 65'), Карлос Солер (Анди Ирвинг, 78'), Лукас Пакета (Родригес Гидо, 78'), Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 65'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Эдсон Альварес, 46'), Tomas Soucek Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори (Александр Зинченко, 56'), Габриэль Магальяйнс (Якуб Кивёр, 46'), Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Кай Хаверц, Букайо Сака (Рахим Стерлинг, 74'), Деклан Райс, Жоржиньо, Мартин Эдегор (Габриэл Жезус, 74'), Леандро Троссард (Итан Нванери, 85') Предупреждения: Эмерсон (42'), Букайо Сака (42'), Крисенсио Саммервилл (45 + 1'), Лукаш Фабиански (45 + 3'), Tomas Soucek (90 + 4')

    После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 14-й позиции с 15-ю баллами.

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