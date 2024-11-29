Стало известно, кого «Милан» собирается купить зимой

В зимнее трансферное окно итальянскийхочет укрепить две позиции.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, россонери интересуются опорником «Монцы» Уорреном Бондо и крайним защитником «Эмполи» Джузеппе Пеццельей.

21-летний француз Бондо играет за «Монцу» с 2022 года, его прежней командой был «Нанси». В этом сезоне сыграл 14 матчей за свой клуб и не сделал ни одного результативного действия. На Transfermarkt Бондо оценивают в € 6 млн.

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27-летний Пеццелья в этом сезоне провел за «Эмполи» 13 матчей и сделал 2 ассиста. Его стоимость на Transfermarkt равна € 2,2 млн.