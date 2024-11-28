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    «Тоттенхэм» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Тоттенхэм Футбол Италии Рома Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    28 ноября в Лондоне состоится матча 5-го тура Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм» примет «Рому». Начало поединка в 23:00 мск.

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    «Тоттенхэм» в приподнятом настроении. В АПЛ «шпоры» разгромили «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Тем самым они прервали свою серию поражений, в рамках которой проиграли «Галатасараю» 2:3 и «Испвичу» 1:2. В ЛЕ у хозяев 3 победы и поражение, 9 очков и 7-е место. Однако все может измениться после этой встречи.

    «Рома» попала в полосу неудач. Она проиграла 3 матча из 4 последних. В Серии А команда Клаудио Раньери уступила «Вероне» 2:3, «Наполи» 0:1 и «Болонье» 2:3. За ничью «римляне» смогли зацепиться в игре с бельгийским «Юнионом» (1:1). Помимо этого в Лиге Европы гости провели ничейный матч с испанским «Атлетиком» 1:1, проиграли «Эльфсборгу» 0:1 и победили «Динамо» Киев 1:0. В таблице «джаллоросси» занимают 20-е место с 5 очками.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Аналитики на стороне «Тоттенхэма». Рассмотрим, какие цифры и ставки они предлагают.

    • Букмекеры дают 1.58 на «Тоттенхэм» и 5.40 на «Рому», на ничью предлагают 4.50.

    • В прогнозе LiveSport.Ru есть две ставки на «Тоттенхэм» с коэффициентами 2.10 и 2.00.

    • Против всех пошел ИИ, который считает, что выиграет «Рома» 1:0.

    Трансляция матча

    Ищите стартовые составы и статистику, а также смотрите прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Рома» на сайте LiveCup.Run.

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