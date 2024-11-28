В рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» на своем поле примет «Рома». Поединок пройдет 28 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» занимают 7-е место в таблице общего этапа ЛЕ с 9-ю очками в активе после 4-х туров. «Тоттенхэм» отстает от 1-й позиции всего на 3 балла.

Команда также располагается на 6-й позиции в АПЛ с 19-ю очками в активе, отставая от 3-ки лидеров в чемпионате Англии на 3 пункта.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Тоттенхэм» неожиданно разгромил «Манчестер Сити» со счетом 0:4, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого «шпоры» уступили «Ипсвич Таун» (1:2).

В 4-х турах общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» проиграл только «Галатасараю» со счетом 3:2, а также трижды победила. За этот период «шпоры» сумели забить 8 голов при 4-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Уильям Ланкшир (красная карточка), Мики Мур, Вилсон Одоберт, Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен, Гильелмо Викарио (у всех — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» выступает довольно непредсказуемо, плюс у команды большое количество травмированных игроков.

«Шпоры» точно будут на эмоциональном подъеме после разгромной победы над «Манчестер Сити» (4:0). «Роме» точно будет тяжело в предстоящем матче, ведь «Тоттенхэм» будет пытаться вернуться на лидирующие позиции в ЛЕ.

«Рома»

Турнирное положение: Команда не очень здорово выступает в Лиге Европы, занимая 20-е место после 4-х туров с 5-ю очками в активе. «Рома» отстает от топ-8 турнира на 4 пункта.

В нынешнем сезоне Серии А римляне также проваливаются. «Рома» занимает лишь 12-е место в таблице с 13-ю баллами. Команда все никак не может найти свою игру.

Последние матчи: В прошлом поединке «Рома» уступила «Наполи» со счетом 0:1, а до этого проиграла «Болонье» (2:3). Матчем ранее в Серии А римляне также проиграла «Вероне» (2:3).

На общем этапе Лиги Европы «Рома» проиграла только «Эльфсборгу» (0:1), дважды сыграла вничью и обыграла киевское «Динамо» (1:0), забив победную шайбу на 23-й минуте.

Не сыграют: Марио Эрмосо, Алексис Салемакерс и Эльдор Шомуродов (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рома» далеко не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне — что в своем чемпионате, что в Лиге Европы. Пока команда попадает в зону плей-офф еврокубка, но все может быстро поменяться.

«Роме» все никак не удается победить в последнее время даже довольно средних соперников, а «Тоттенхэм» точно на подъеме. Команде Клаудио Раньери будет действительно сложно рассчитывать на очки в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

«Рома» не может победить на протяжении 4-х матчей подряд

В последних 7-и встречах на своем поле «Тоттенхэм» проиграл только 1 раз при 6-и победах

В 3-х очных встречах «Рома» дважды обыгрывала «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.70, победа «Ромы» — 4.30, ничья — 4.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Тоттенхэм» все-таки окажется сильнее «Ромы», которая все никак не может победить.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.10.

Прогноз: Для того, чтобы победить «шпорам» будет необходимо забивать больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тоттенхэма» 2 больше за 2.00.