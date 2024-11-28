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    «Хайденхайм» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Немецкий «Хайденхайм» примет лондонский «Челси» в рамках 4-го тура Лиги конференций. Поединок состоится 28 ноября в 20:45 мск.

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    У хозяев 3 из 3. Они обыграли «Пафос» 1:0, «Хартс» 2:0 и «Олимпию» 2:1. В их активе 9 очков, а в общей таблице команда занимает 6-ю позицию.

    «Челси» является лидером списка. Это неудивительно. Лондонцы — самый сильный коллектив этого розыгрыша. «Аристократы» выиграли 3 матча с общим счетом 16:3. Они разгромили «Ноа» 8:0 и «Панатинаикос» 4:1, а также одолели «Гент» 4:2.

    Прогнозы и ставки

    Вот что предлагают аналитики на предстоящий поединок Лиги конференций:

    • Букмекеры: 5.40 на победу «Хайденхайма», 4.50 на ничью, 1.53 на победу «Челси».

    • LiveSport.Ru: в своем прогнозе эксперты сайта дали две ставки с упором на результативность, коэффициенты составляют 2.13 и 1.68.

    • Прогноз от ИИ: нейросеть предсказала очередную крупную победу «Челси» со счетом 5:2.

    Где смотреть игру

    Смотрите прямую трансляцию матча «Хайденхайм» — «Челси», а также следите за другими результатами матчей турнира, выбирайте букмекера и смотрите статистику команд на сайте LiveCup.Run.

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