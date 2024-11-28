Немецкийпримет лондонскийв рамках 4-го тура Лиги конференций. Поединок состоится 28 ноября в 20:45 мск.

У хозяев 3 из 3. Они обыграли «Пафос» 1:0, «Хартс» 2:0 и «Олимпию» 2:1. В их активе 9 очков, а в общей таблице команда занимает 6-ю позицию.

«Челси» является лидером списка. Это неудивительно. Лондонцы — самый сильный коллектив этого розыгрыша. «Аристократы» выиграли 3 матча с общим счетом 16:3. Они разгромили «Ноа» 8:0 и «Панатинаикос» 4:1, а также одолели «Гент» 4:2.

Прогнозы и ставки

Вот что предлагают аналитики на предстоящий поединок Лиги конференций:

Букмекеры: 5.40 на победу «Хайденхайма», 4.50 на ничью, 1.53 на победу «Челси».

на победу «Хайденхайма», на ничью, на победу «Челси». LiveSport.Ru : в своем прогнозе эксперты сайта дали две ставки с упором на результативность, коэффициенты составляют 2.13 и 1.68 .

: в своем прогнозе эксперты сайта дали две ставки с упором на результативность, коэффициенты составляют и . Прогноз от ИИ: нейросеть предсказала очередную крупную победу «Челси» со счетом 5:2.

Где смотреть игру

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