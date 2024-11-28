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    «Хайденхайм» — «Челси». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Лига конференций, 28 ноября 2024 года

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    «Лестер» — «Челси»
    конференций. Немецкий «Хайденхайм» сыграет против английского клуба «Челси» в 4 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 20:45 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 6 месте в Лиге конференций. «Хайденхайм» в трех матчах набрал 9 очков.

    Последние матчи: «Хайденхайм» с победы стартовал в основном этапе Лиги конференций. В первом туре была обыграна «Олимпия» из Любляны (2:1). В составе победителей голами отметились Ваннер и Бек. В рамках второго игрового дня клуб немецкой Бундеслиги выиграл у «Пафоса» (1:0). И вот последовала новая победа в поединке против «Хартса» (2:0).

    Хайденхайм — Челси: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл Келлер, под вопросом участие Ваннера, который также травмировался.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Германии: В немецкой Бундеслиге «Хайденхайм» занимет 15 место, набрав 10 очков.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» набрал 9 очков в Лиге конференций после 3 тура. На данный момент «аристократы» занимают 1 место в турнирной таблице основного этапа.

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    • Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций «Челси» на своём поле выиграл у «Гента» (4:2). В составе лондонского клуба голами отметились Вейга, Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холл.

    Во втором туре ЛК «аристократы» оказались сильнее греческого «Панатинаикоса» (4:1). Потом последовала разгромная победа над армянским коллективом «Ноа» (8:0).

    Не сыграют: Не смогут помочь своей команде в третьем туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Келлиман. Также в лазарете лондонского клуба находятся Фофана, Лавиа, Палмер и Санчо.

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    Состояние команды: В английской Премьер-лиге «Челси» идёт на 3 месте, с активом в 22 очка.

    Статистика для ставок

    • «Челси» и «Хайденхайм» одержали 3 победы в Лиге конференций

    • «Челси» возглавляет основной этап Лиги конференций

    • «Хайденхайм» и «Челси» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.14, а победа «Хайденхайма» — в 7.12.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.32 и 1.64 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба набрали максимальное количество очков в двух трёх Лиги конференций. Однако «Челси» представляет АПЛ и наверняка на классе добьется победы над предеставителем немецкой Бундеслиги.

    Ставка: Фора «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.13.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.68.

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