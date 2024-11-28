Хайденхайм
Челси
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги идет на 6 месте в Лиге конференций. «Хайденхайм» в трех матчах набрал 9 очков.
Последние матчи: «Хайденхайм» с победы стартовал в основном этапе Лиги конференций. В первом туре была обыграна «Олимпия» из Любляны (2:1). В составе победителей голами отметились Ваннер и Бек. В рамках второго игрового дня клуб немецкой Бундеслиги выиграл у «Пафоса» (1:0). И вот последовала новая победа в поединке против «Хартса» (2:0).
Хайденхайм — Челси: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл Келлер, под вопросом участие Ваннера, который также травмировался.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды в чемпионате Германии: В немецкой Бундеслиге «Хайденхайм» занимет 15 место, набрав 10 очков.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» набрал 9 очков в Лиге конференций после 3 тура. На данный момент «аристократы» занимают 1 место в турнирной таблице основного этапа.
Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций «Челси» на своём поле выиграл у «Гента» (4:2). В составе лондонского клуба голами отметились Вейга, Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холл.
Во втором туре ЛК «аристократы» оказались сильнее греческого «Панатинаикоса» (4:1). Потом последовала разгромная победа над армянским коллективом «Ноа» (8:0).
Не сыграют: Не смогут помочь своей команде в третьем туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Келлиман. Также в лазарете лондонского клуба находятся Фофана, Лавиа, Палмер и Санчо.
Состояние команды: В английской Премьер-лиге «Челси» идёт на 3 месте, с активом в 22 очка.
Статистика для ставок
- «Челси» и «Хайденхайм» одержали 3 победы в Лиге конференций
- «Челси» возглавляет основной этап Лиги конференций
- «Хайденхайм» и «Челси» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.14, а победа «Хайденхайма» — в 7.12.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.32 и 1.64 соответственно.
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Прогноз: Оба клуба набрали максимальное количество очков в двух трёх Лиги конференций. Однако «Челси» представляет АПЛ и наверняка на классе добьется победы над предеставителем немецкой Бундеслиги.
Ставка: Фора «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.13.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.68.