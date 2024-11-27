Ионов и Юсупов — в стартовом составе «Урала» на матч с «Химками» в Кубке России

Алексей Ионов Фото: globallookpress.com
«Урал»: Щербицкий, Бордачев, Итало, Железнов, Малькевич, Филипенко, Юсупов, Сунгатулин, Морозов, Ионов, Ишков.
Запасные: Арапов, Бегич, Чудин, Мосин, Бевеев, Хрисанфов, Гогличидзе, Порохов, Воронов.
«Химки»: Обухов, Садыгов, Руденко, Абдуллахи, Джикия, Берковский, Фаринья, Фернандес, Хосонов, Магомедов, Ориньо.
Запасные: Кокарев, Голубович, Анджелкович, Заболотный, Корредера, Мехия, Мирзов, Терехов, Филин, Панченко, Степанов, Оздоев.
Матч «Урал» — «Химки» пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.