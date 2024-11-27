«Урал»
Турнирное положение: Уральцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. После 20 туров они занимают 3 место в турнирной таблице первой лиги.
При этом «Урал» в 20 поединках первенства настрелял 30 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 20 раз.
Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Шатова взяла три очка. Уральцы минимально обыграли «Аланию».
До того команда в перестрелке одолела «Енисей» (4:3). А вот поединок с «Шинником» завершился уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили всего 8 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы выиграли в трех своих последних поединках. А вот оборона команды Шатова выглядит не столь монолитно.
Матчи с «Химками» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Урал» победил 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что уральцы намерены в Кубке пройти как можно дальше. Плюс Шатов хочет проверить свою команду на фоне представителя элиты.
«Химки»
Турнирное положение: Химчане намерены сохранить прописку в РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Химки» не столь ярко действуют в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Химчане не дали себя обыграть «Краснодару» (2:2).
При этом до того команда уступила «Ростову» (1:3). А вот встреча с «Факелом» завершилась подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних поединках «Химки» проиграли 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Химчане проводят слабоватый отрезок. Плюс пропускает команда в среднем почти 2 раза за матч.
При этом «Химки» не побеждали в 5 своих последних матчах. Причем в каждом из этих поединков команда пропускала.
Химчане пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь в элите. Да и хватит ли команде ресурсов на битву на два фронта?!
И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победный путь. Полпред элиты постарается поставить «Урал» на место.
Статистика для ставок
- Химчане не побеждали в 5 своих последних матчах
- «Урал» выиграл в 3 своих последних матчах
- «Химки» уступили уральцам в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.96 и 1.84.
- 2.25Леганес — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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- 2.15Саутгемптон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Урал» нынче на подъеме, и явно воспользуется преимуществом своего поля.
Химчане проводят ужасный отрезок, к тому же оборона команды частенько совершает детские ошибки.
Ставка: Победа «Урала» за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.11