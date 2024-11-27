ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива» Хаби АлонсоЛаки панч. «Байер» потерял то, что выиграло им Бундеслигу в прошлом сезоне Кристиан Эриксен«Ипсвич» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 01:01
    • «Расинг» выиграл Copa Sudamericana, победив «Крузейро»
  • 00:55
    • «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»
  • 22:26
    • «Ман Сити» потерпел третье поражение подряд в АПЛ
  • 22:00
    • «Милан» и «Ювентус» сыграли безголевую ничью
  • 20:22
    • «Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Алавесом»
  • 19:59
    • «Спартак» разгромил «Локомотив», у Угальде — покер
  • 19:35
    • «Байер» разгромил «Хайденхайм», «Хоффенхайм» победил «Лейпциг»
    Все новости спорта

    Шатов продолжит побеждать!

    «Урал» — «Химки». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Кубок России, 27 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Урал Прогнозы на Химки Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Урал» — «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Шатов
    27 ноября в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Урал» и «Химки». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. После 20 туров они занимают 3 место в турнирной таблице первой лиги.

    При этом «Урал» в 20 поединках первенства настрелял 30 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 20 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Шатова взяла три очка. Уральцы минимально обыграли «Аланию».

    До того команда в перестрелке одолела «Енисей» (4:3). А вот поединок с «Шинником» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили всего 8 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Уральцы выиграли в трех своих последних поединках. А вот оборона команды Шатова выглядит не столь монолитно.

    Матчи с «Химками» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Урал» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что уральцы намерены в Кубке пройти как можно дальше. Плюс Шатов хочет проверить свою команду на фоне представителя элиты.

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане намерены сохранить прописку в РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Химки» не столь ярко действуют в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

  • Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива»
  • Обзор спортивных СМИ и комментарии действующих лиц после матча «Спартак» — «Локомотив»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Химчане не дали себя обыграть «Краснодару» (2:2).

    При этом до того команда уступила «Ростову» (1:3). А вот встреча с «Факелом» завершилась подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Химки» проиграли 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Химчане проводят слабоватый отрезок. Плюс пропускает команда в среднем почти 2 раза за матч.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Химки» не побеждали в 5 своих последних матчах. Причем в каждом из этих поединков команда пропускала.

    Химчане пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь в элите. Да и хватит ли команде ресурсов на битву на два фронта?!

    И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победный путь. Полпред элиты постарается поставить «Урал» на место.

    Статистика для ставок

    • Химчане не побеждали в 5 своих последних матчах

    • «Урал» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Химки» уступили уральцам в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.96 и 1.84.

    Прогноз: «Урал» нынче на подъеме, и явно воспользуется преимуществом своего поля.

    Химчане проводят ужасный отрезок, к тому же оборона команды частенько совершает детские ошибки.

    Ставка: Победа «Урала» за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Сокол — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фоньини — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чайка — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Урал» — «Химки»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 27.11.2024. Прогнозы на футбол. Шатов продолжит побеждать!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры