27 ноября в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Урал» и «Химки». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Урал»

Турнирное положение: Уральцы бьются за прямой выход в элитный дивизион. После 20 туров они занимают 3 место в турнирной таблице первой лиги.

При этом «Урал» в 20 поединках первенства настрелял 30 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 20 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Шатова взяла три очка. Уральцы минимально обыграли «Аланию».

До того команда в перестрелке одолела «Енисей» (4:3). А вот поединок с «Шинником» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили всего 8 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Уральцы выиграли в трех своих последних поединках. А вот оборона команды Шатова выглядит не столь монолитно.

Матчи с «Химками» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Урал» победил 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что уральцы намерены в Кубке пройти как можно дальше. Плюс Шатов хочет проверить свою команду на фоне представителя элиты.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане намерены сохранить прописку в РПЛ. По итогам 16 туров чемпионата команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Химки» не столь ярко действуют в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Химчане не дали себя обыграть «Краснодару» (2:2).

При этом до того команда уступила «Ростову» (1:3). А вот встреча с «Факелом» завершилась подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Химки» проиграли 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Химчане проводят слабоватый отрезок. Плюс пропускает команда в среднем почти 2 раза за матч.

При этом «Химки» не побеждали в 5 своих последних матчах. Причем в каждом из этих поединков команда пропускала.

Химчане пока и близко не обеспечили себе спокойную жизнь в элите. Да и хватит ли команде ресурсов на битву на два фронта?!

И уж точно номинальные гости намерены вернуться на победный путь. Полпред элиты постарается поставить «Урал» на место.

Статистика для ставок

Химчане не побеждали в 5 своих последних матчах

«Урал» выиграл в 3 своих последних матчах

«Химки» уступили уральцам в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.96 и 1.84.

Прогноз: «Урал» нынче на подъеме, и явно воспользуется преимуществом своего поля.

Химчане проводят ужасный отрезок, к тому же оборона команды частенько совершает детские ошибки.

Ставка: Победа «Урала» за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.11