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    «Ростов» — «Спартак». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России «Ростов» — «Спартак»

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    «Ростов» на своем поле примет «Спартак» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ростов»

    «Ростов» занял второе место в группе, опередив «Химки» и «Оренбург», но пропустив на первую строчку «Локомотив». Команда под руководством Валерия Карпина одержала 3 победы и 3 раза уступила (дважды по пенальти), забив 11 мячей и пропустив 7 раз в свои ворота. В первом матче плей-офф «желто-синие» одержали минимальную победу в гостях над «Спартаком» благодаря голу Мохебби с пенальти на 72-й минуте.

    «Ростов» дважды выходил в финал Кубка России, сумев завоевать трофей в 2014 году после победы в финальном матче над «Краснодаром». В прошлом сезоне ростовчане дошли до полуфинала Пути регионов, уступив там «Балтике».

    В чемпионате России «Ростов» идет на 8-й строчке, набрав 20 очков в 16-ти матчах. В крайнем туре подопечные Валерия Карпина одержали волевую победу в гостях над ЦСКА — 2:1.

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    «Спартак»

    «Спартак» пробился в плей-офф Кубка России по Пути РПЛ благодаря первому месту в группе с московским и махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов». Команда под руководством Деяна Станковича одержала пять побед в основное время и уступила лишь однажды, забив 14 голов и пропустив 4 раза в свои ворота. В первом матче плей-офф «красно-белые» потерпели минимальное поражение от «Ростова» на своем поле (0:1).

    «Спартак» четырежды становился обладателем Кубка России. Последний раз «красно-белые» брали этот трофей в 2022 году после победы в финале над московским «Динамо». В прошлом сезоне «Спартак» проиграл в финале Пути регионов калининградской «Балтике».

    Подопечные Деяна Станковича занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 31 очко в 16-ти матчах. В крайнем туре «Спартак» разгромил дома «Локомотив» со счетом 5:2. Покер на свой счет записал Манфред Угальде.

    Личные встречи

    В 10-ти последних встречах на счету каждой из команд по 4 победы и еще в двух случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ростов» — «Спартак» с коэффициентом 2.20.

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