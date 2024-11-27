27 ноября в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Ростов» и «Ахмат». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: в Кубке России ростовчане смогли набрать 11 очков и финишировали на втором месте в своей группе.

В чемпионате страны команда из Ростова-на-Дону является середняком, имеет в своем активе 20 очков и идет на восьмом месте.

Ростовский коллектив смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил целых 27.

Последние матчи: в прошлых тура «желто-синие» победили ЦСКА (2:1) и «Химки» (3:1).

До этого же «Ростов» также обыграл ЦСКА (1:0) в первом матче Кубка России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

А вот перед этим подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и проиграли «Ахмату» (2:3).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Алексей Миронов и Эяд Эль-Аскалани.

Состояние команды: сейчас «Ростов» набрал отличную форму, начал побеждать и показывать приличный футбол. Команда из Ростова-на-Дону точно захочет удержать преимущество, добытое в первом матче, и выйти в полуфинал.

Думается, что здесь особой ротации состава ждать не стоит, поскольку матч будет важен для «Ростова», который уже оторвался в РПЛ от зоны вылета.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» набрали 15 очков и без проблем заняли первое место в турнирной таблице своей группы Кубка России.

В чемпионате страны «народная команда» набрала 31 балл и идет четвертой в турнирной таблице.

Команда из столицы России смогла забить 30 мячей, а в свои пропустили 14 раз.

Последние матчи: в прошлых турах столичный коллектив переиграл «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0), «Пари НН» (2:0).

Только до этого москвичи без шансов проиграли «Краснодару» (0:3).

Также московская команда проиграла «Ростову» (0:1) в первом кубковом четвертьфинальном поединке.

Не сыграют: травмирован в команде из Москвы Никита Чернов.

Состояние команды: этот поединок будет крайне важен для «Спартака». Подопечные Деяна Станковича точно хотят пройти дальше и продолжить борьбу за Кубок именно в Пути РПЛ, поэтому сделают для этого все.

Сейчас спартаковцы набрали отличную форму и показывают хороший футбол. «Спартак» продолжает погоню за тройкой сильнейших в чемпионате и подбирается к ней все ближе и ближе.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей подряд

«Ахмат» проиграл 4 последних матча

«Зенит» выиграл у «Ахмата» 4 последних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ростова» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.90 и 1.92.

Прогноз: обе команды сейчас в отличной форме, но «Спартак» устроит только победа, он будет на нее играть и должен победить.

Ставка: победа «Спартака» за 2.20.

Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому поединок может получиться достаточно результативным.

Ставка: тотал больше 3 за 2.50