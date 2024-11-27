Ростов
Спартак
«Ростов»
Турнирное положение: в Кубке России ростовчане смогли набрать 11 очков и финишировали на втором месте в своей группе.
В чемпионате страны команда из Ростова-на-Дону является середняком, имеет в своем активе 20 очков и идет на восьмом месте.
Ростов — Спартак: коэффициенты букмекеров
Ростовский коллектив смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил целых 27.
Последние матчи: в прошлых тура «желто-синие» победили ЦСКА (2:1) и «Химки» (3:1).
До этого же «Ростов» также обыграл ЦСКА (1:0) в первом матче Кубка России.
А вот перед этим подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и проиграли «Ахмату» (2:3).
Не сыграют: в лазарете команды находятся Алексей Миронов и Эяд Эль-Аскалани.
Состояние команды: сейчас «Ростов» набрал отличную форму, начал побеждать и показывать приличный футбол. Команда из Ростова-на-Дону точно захочет удержать преимущество, добытое в первом матче, и выйти в полуфинал.
Думается, что здесь особой ротации состава ждать не стоит, поскольку матч будет важен для «Ростова», который уже оторвался в РПЛ от зоны вылета.
«Спартак»
Турнирное положение: «красно-белые» набрали 15 очков и без проблем заняли первое место в турнирной таблице своей группы Кубка России.
В чемпионате страны «народная команда» набрала 31 балл и идет четвертой в турнирной таблице.
Команда из столицы России смогла забить 30 мячей, а в свои пропустили 14 раз.
Последние матчи: в прошлых турах столичный коллектив переиграл «Локомотив» (5:2), «Акрон» (4:0), ЦСКА (2:0), «Пари НН» (2:0).
Только до этого москвичи без шансов проиграли «Краснодару» (0:3).
Также московская команда проиграла «Ростову» (0:1) в первом кубковом четвертьфинальном поединке.
Не сыграют: травмирован в команде из Москвы Никита Чернов.
Состояние команды: этот поединок будет крайне важен для «Спартака». Подопечные Деяна Станковича точно хотят пройти дальше и продолжить борьбу за Кубок именно в Пути РПЛ, поэтому сделают для этого все.
Сейчас спартаковцы набрали отличную форму и показывают хороший футбол. «Спартак» продолжает погоню за тройкой сильнейших в чемпионате и подбирается к ней все ближе и ближе.
Статистика для ставок
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей подряд
- «Ахмат» проиграл 4 последних матча
- «Зенит» выиграл у «Ахмата» 4 последних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ростова» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти равными коэффициентами — 1.90 и 1.92.
- 4.60Бавария — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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- 2.03Манчестер Сити — Фейеноорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: обе команды сейчас в отличной форме, но «Спартак» устроит только победа, он будет на нее играть и должен победить.
Ставка: победа «Спартака» за 2.20.
Прогноз: команды в последнее время любят забивать, поэтому поединок может получиться достаточно результативным.
Ставка: тотал больше 3 за 2.50