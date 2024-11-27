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    «Динамо» Мх выбило «Сочи» из Кубка России, победив по пенальти

    «Сочи» — «Динамо» Мх: счет матча 1:1 (пен 3:4), обзор голов

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    Завершился четвертьфинал Кубка России Пути регионов между «Сочи» и махачкалинским «Динамо».

    Эгаш Касинтура — автор решающего удара с пенальти
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    Эгаш Касинтура — автор решающего удара с пенальти

    Основное время не выявило победителя — 1:1. На 45-й минуте счет открыл нападающий «Сочи» Артур Шушеначев.

    «Бело-голубые» смогли отыграться на 70-й минуте после точного удара Яна Дапо.

    В серии пенальти «Динамо» смогло реализовать 4 попытки из 5, тогда как «Сочи» только три.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Сочи — Динамо Мх 1:1
    Голы: 1:0 Shushenachev A. (45'), 1:1 Dapo J. (70'), : Мартин Крамарич (пенальти) (1'), : (пенальти) (1') Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Владислав Лазарев, Руслан Шагиахметов, Павел Мелёшин, Кирилл Никитин, Илья Сафронов, Chirkov M., Shushenachev A. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Темиркан Сундуков, Зелимхан Юсупов, Абакар Гаджиев, Никита Глушков, Валентин Пальцев, Сердер Сердеров, Кирилл Зинович, Dapo J., Kotin N. Удаление: Кирилл Суслов (85')
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