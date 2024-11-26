Ямаль пропустит матч «Барселоны» против «Бреста»

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Ямаль продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, из-за которой уже пропустил несколько недавних матчей «Барсы» в чемпионате Испании.
Перед матчем с «Брестом» в состав «Барселоны» вернулся центральный защитник Эрик Гарсия. В предстоящей игре также готов принять участие нидерландский полузащитник Френки де Йонг.
Состав «Барселоны» на матч с «Брестом»
x.com/FCBarcelona
Матч «Барселона» — «Брест» пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.