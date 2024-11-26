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    Ямаль пропустит матч «Барселоны» против «Бреста»

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    Атакующий полузащитник Ламин Ямаль не попал в состав «Барселоны» на матч с французским «Брестом» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Ямаль продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, из-за которой уже пропустил несколько недавних матчей «Барсы» в чемпионате Испании.

    Перед матчем с «Брестом» в состав «Барселоны» вернулся центральный защитник Эрик Гарсия. В предстоящей игре также готов принять участие нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

    Состав «Барселоны» на матч с «Брестом»
    x.com/FCBarcelona

    Матч «Барселона» — «Брест» пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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