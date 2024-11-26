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    «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?

    «Барселона» — «Брест». Ставка (к. 2.29) и прогноз на Лигу чемпионов 26 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Брест»
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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против французского «Бреста» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Брест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 26 Ноября 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Брест

    Брест

  • Лига чемпионов. Этап лиги
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» набрала девять очков в четырех турах и занимает шестое место в общей таблице Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в минувшую субботу «Барса» сыграла вничью с «Сельтой». Матч в Виго завершился со счетом 2:2.

    Барселона — Брест: коэффициенты букмекеров

    Две недели назад, перед ноябрьской паузой, сине-гранатовые потерпели гостевое поражение от «Реал Сосьедада» (0:1).

    Но о кризисе пока рано говорить, перед этим у «Барселоны» была серия из семи побед.

    Не сыграют: пока непонятно, успеет ли восстановиться к предстоящему матчу Ламин Ямаль. Точно известно, что команде не помогут Марк-Андре тер Стеген, Андреас Кристенсен, Ансу Фати и Рональд Араухо.

    Состояние команды: несмотря на потерю сразу пяти очков в двух недавних матчах Ла Лиги, «Барселона» все равно не заслуживает критики. В Сан-Себастьяне команде Ханса-Дитера Флика конкретно не повезло из-за судейских ошибок, а в матче против «Сельты» всё резко изменилось после удаления Марка Касадо.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Сложно сказать, совпадение это или закономерность, но «Барселона» не выиграла оба матча, в которых отсутствовал 17-летний Ямаль.

    Но позитивных моментов все равно намного больше. Эти неудачи всего лишь напомнили, что ни одна команда не сможет пройти дистанцию без спадов.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Брест» набрал 10 очков в четырех матчах и находится на четвертой строчке в общей таблице.

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    • Последние матчи: в минувшую пятницу «Брест» проиграл на выезде «Монако» (2:3). Для команды Эрика Руа это поражение стало третьим кряду в рамках Лиги 1.

    В начале ноября «Брест» уступил «Ницце» и «Монпелье».

    Не сыграют: предстоящий матч могут пропустить Ромен Фэвр, Пьер Лис-Мелу, Массадио Айдара, Сумаила Кулибали и Брэдли Локо.

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    Состояние команды: «Брест» — главная сенсация текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Позади скромного клуба из Франции находятся почти все фавориты турнира.

    «Брест» одержал победы над «Штурмом», «Зальцбургом» и «Спартой» и сыграл вничью с леверкузенским «Байером».

    Примечательно, что в Лиге 1 команда занимает всего лишь 12-е место.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» забила 14 мячей в трех предыдущих матчах Лиги чемпионов

    • «Брест» пропустил только три гола в четырех матчах Лиги чемпионов

    • В пяти предыдущих матчах «Бреста» на выезде сыграла ставка на «тотал больше 2,5»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 8.40, а победу «Бреста» — за 17.00.

    Прогноз: злая после недавних матчей в Ла Лиге «Барса», скорее всего, проведет для скромного «Бреста» мастер-класс по игре в атаке. Разгром будет даже без участия Ямаля.

    Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» с форой (-2,5) за 2.12.

    Прогноз: особенно сложным для «Бреста» будет первый тайм. Хозяева спокойно могут забить два-три гола еще до перерыва.

    Ставка: тотал «Барселоны» в первом тайме больше 1,5 за 2.29.

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    «Барселона» — «Брест»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 26.11.2024. Прогнозы на футбол. «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
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