ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«Игроки "Локо" не перестроились с простых матчей на сложный». Игорь Чугайнов — об итогах тура РПЛ и предстоящих кубковых баталиях
  • 18:08
    • «Краснодар» прошел «Тюмень» по пенальти в Кубке России, по ходу матча он вел со счетом 3:0
    Все новости спорта

    «Краснодар» прошел «Тюмень» по пенальти в Кубке России, по ходу матча он вел со счетом 3:0

    «Тюмень» — «Краснодар»: счет матча 3:4 пен, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Тюмень Краснодар
    В четвертьфинале Кубка России Пути регионов «Тюмень» уступила по пенальти «Краснодару», отыграв по ходу матча три мяча.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. «Краснодар» первым забил три мяча. На 22-й минуте счет открыл Данила Козлов, через 17 минут увеличил преимущество Федор Смолов.

    На 53-й минуте Смолов оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу своей команды. Но «Тюмень» не сдалась и ответила тремя забитыми мячами.

    На 57-й и 61-й минутах отличился Станислав Поройков, а на 87-й минуте ветеран Денис Ткачук.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Тюмень — Краснодар 3:3
    Голы: 0:1 Данила Козлов (22'), 0:2 Фёдор Смолов (39'), 0:3 Фёдор Смолов (53'), 1:3 Станислав Поройков (57'), 2:3 Станислав Поройков (61'), 3:3 Денис Ткачук (87'), : Данила Козлов (пенальти) (2'), : Данил Клёнкин (пенальти) (2'), : Kuchugura D. (пенальти) (3'), : Александр Кокшаров (пенальти) (4') Тюмень: Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kritsyuk S. Краснодар: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Кевин Кастаньо, Александр Черников, Мозес Кобнан, Кайо, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gonzalez G. Предупреждения: Станислав Поройков (45+1'), Максим Храмцов (79'), Давид Шавлохов (82'), Александр Кокшаров (86')

    В серии пенальти «быки» выиграли со счетом 4:2. Решающий удар нанес Кевин Кастаньо.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Покончит ли «Манчестер Сити» с поражениями?
  • «Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры