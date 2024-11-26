«Тюмень» — «Краснодар»: счет матча 3:4 пен, обзор голов

В четвертьфинале Кубка России Пути регионовуступила по пенальти, отыграв по ходу матча три мяча.

Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. «Краснодар» первым забил три мяча. На 22-й минуте счет открыл Данила Козлов, через 17 минут увеличил преимущество Федор Смолов.

На 53-й минуте Смолов оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу своей команды. Но «Тюмень» не сдалась и ответила тремя забитыми мячами.

На 57-й и 61-й минутах отличился Станислав Поройков, а на 87-й минуте ветеран Денис Ткачук.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Тюмень — Краснодар 3:3 Голы: 0:1 Данила Козлов (22'), 0:2 Фёдор Смолов (39'), 0:3 Фёдор Смолов (53'), 1:3 Станислав Поройков (57'), 2:3 Станислав Поройков (61'), 3:3 Денис Ткачук (87'), : Данила Козлов (пенальти) (2'), : Данил Клёнкин (пенальти) (2'), : Kuchugura D. (пенальти) (3'), : Александр Кокшаров (пенальти) (4') Тюмень: Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kritsyuk S. Краснодар: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Данила Козлов, Кевин Кастаньо, Александр Черников, Мозес Кобнан, Кайо, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Фёдор Смолов, Gonzalez G. Предупреждения: Станислав Поройков (45+1'), Максим Храмцов (79'), Давид Шавлохов (82'), Александр Кокшаров (86')

В серии пенальти «быки» выиграли со счетом 4:2. Решающий удар нанес Кевин Кастаньо.