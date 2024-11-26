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    Симеоне: Старались забить как можно больше

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что в матче Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (6:0) просил своих футболистов забивать как можно больше, так как разница будет важна при распределении мест.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы сыграли так, как и планировали, создавая много голевых моментов. Мы понимали, что нужно забить несколько голов до перерыва, получилось с этим справиться. Второй тайм сложился для нас лучше, чем первый, команда поняла, чего я хочу.

    Мы хотели забить как можно больше голов, потому что в новом формате Лиги чемпионов разница имеет значение. Каждая победа приятна, а особенно, если играть так хорошо, как сегодня», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После пяти игр в ЛЧ у «Атлетико» стало 9 очков, он идет в середине таблицы общего этапа турнира.

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