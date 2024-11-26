Симеоне: Старались забить как можно больше

Главный тренер мадридского «Атлетико»рассказал, что в матче Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (6:0) просил своих футболистов забивать как можно больше, так как разница будет важна при распределении мест.

«Мы сыграли так, как и планировали, создавая много голевых моментов. Мы понимали, что нужно забить несколько голов до перерыва, получилось с этим справиться. Второй тайм сложился для нас лучше, чем первый, команда поняла, чего я хочу.

Мы хотели забить как можно больше голов, потому что в новом формате Лиги чемпионов разница имеет значение. Каждая победа приятна, а особенно, если играть так хорошо, как сегодня», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После пяти игр в ЛЧ у «Атлетико» стало 9 очков, он идет в середине таблицы общего этапа турнира.