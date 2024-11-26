26 ноября возвращается Лига чемпионов . В одном из матчей игрового дня 5-го турав Мюнхене примет. Начало игры в 23:00 мск.

Мюнхенцы набрали хорошую форму во всех турнирах. Команда разгромила «Майнц» 4:0 и пробилась в 1/8 Кубка Германии. После разгрома от «Барселоны» со счетом 0:4 она одолела «Бенфику» 1:0. В чемпионате хозяева три раза подряд выиграли с сухим счетом. При этом «Бавария» не пропустила ни в одном из шести поединков.

У ПСЖ все хорошо в чемпионате Франции, а вот в Лиге чемпионов дела идут не очень. «Парижане» потерпели поражение от «Арсенала» 0:2, уступили 1:2 «Атлетико». Не удалось им обыграть и ПСВ, встреча с которым закончилась вничью 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У «Баварии» 2 победы, 2 ничьи, 6 очков и 17-е место в таблице. ПСЖ занимает 25-е место с 4 баллами, при двух поражениях, ничье и победе.

Прогнозы, ставки и коэффициенты

Посмотрим, что предлагают букмекерские конторы и спортивные аналитики.

Букмекеры дают такие котировки: 1.55 на «Баварию», 4.50 на ничью и 5.00 на ПСЖ.

на «Баварию», на ничью и на ПСЖ. В прогнозе LiveSport.Ru по традиции два варианта ставок на матч. Коэффициенты в этот раз 2.20 и 4.60 .

по традиции два варианта ставок на матч. Коэффициенты в этот раз и . Нейросеть спрогнозировала очередную сухую победу «Баварии» со счетом 2:0.

Где смотреть матч

Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — ПСЖ на сайте LiveCup.Ru. Широкий выбор спортивных событий, коэффициенты и букмекеры, статистика и результаты — все это на LiveCup.

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