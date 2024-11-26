2-й таймЦСКА — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
    Все новости спорта

    «Бавария» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    26 ноября возвращается Лига чемпионов. В одном из матчей игрового дня 5-го тура «Бавария» в Мюнхене примет ПСЖ. Начало игры в 23:00 мск.

    Харри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн

    Мюнхенцы набрали хорошую форму во всех турнирах. Команда разгромила «Майнц» 4:0 и пробилась в 1/8 Кубка Германии. После разгрома от «Барселоны» со счетом 0:4 она одолела «Бенфику» 1:0. В чемпионате хозяева три раза подряд выиграли с сухим счетом. При этом «Бавария» не пропустила ни в одном из шести поединков.

    У ПСЖ все хорошо в чемпионате Франции, а вот в Лиге чемпионов дела идут не очень. «Парижане» потерпели поражение от «Арсенала» 0:2, уступили 1:2 «Атлетико». Не удалось им обыграть и ПСВ, встреча с которым закончилась вничью 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У «Баварии» 2 победы, 2 ничьи, 6 очков и 17-е место в таблице. ПСЖ занимает 25-е место с 4 баллами, при двух поражениях, ничье и победе.

    Прогнозы, ставки и коэффициенты

    Посмотрим, что предлагают букмекерские конторы и спортивные аналитики.

    • Букмекеры дают такие котировки: 1.55 на «Баварию», 4.50 на ничью и 5.00 на ПСЖ.

    • В прогнозе LiveSport.Ru по традиции два варианта ставок на матч. Коэффициенты в этот раз 2.20 и 4.60.

    • Нейросеть спрогнозировала очередную сухую победу «Баварии» со счетом 2:0.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Бавария» — ПСЖ на сайте LiveCup.Ru. Широкий выбор спортивных событий, коэффициенты и букмекеры, статистика и результаты — все это на LiveCup.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» усугубит положение «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • «Барселона» даже без Ямаля обыграет «Брест» с разгромным счетом?
  • «Барселона» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Не стоит ждать высокой результативности
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры