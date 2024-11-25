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    Карасев рассудит матч «Ростов» — «Спартак» в Кубке России

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    На ответный матч «Локомотива» и московского «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России назначена бригада судей во главе с Павлом Кукуяном.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    Встречу «Ростов» — «Спартак» рассудит Сергей Карасев. Главным арбитром встречи ЦСКА — «Рубин» назначен Сергей Иванов.

    Путь РПЛ. 1/4 финала

    26 ноября (вторник)

    ЦСКА — «Рубин»: судья — Сергей Иванов.

    27 ноября (среда)

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Егор Егоров.

    «Ростов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев.

    28 ноября (четверг)

    «Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян.

    Путь регионов. 1/4 финала

    26 ноября (вторник)

    «Тюмень» — «Краснодар»: судья — Ранэль Зияков.

    «Шинник» — «Акрон»: судья — Артем Любимов.

    27 ноября (среда)

    «Урал» — «Химки»: судья — Сергей Чебан.

    «Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов.

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