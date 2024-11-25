Карасев рассудит матч «Ростов» — «Спартак» в Кубке России

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
Встречу «Ростов» — «Спартак» рассудит Сергей Карасев. Главным арбитром встречи ЦСКА — «Рубин» назначен Сергей Иванов.
Путь РПЛ. 1/4 финала
26 ноября (вторник)
26 ноября (вторник)
ЦСКА — «Рубин»: судья — Сергей Иванов.
27 ноября (среда)
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Егор Егоров.
«Ростов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев.
28 ноября (четверг)
«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян.
Путь регионов. 1/4 финала
26 ноября (вторник)
«Тюмень» — «Краснодар»: судья — Ранэль Зияков.
«Шинник» — «Акрон»: судья — Артем Любимов.
27 ноября (среда)
«Урал» — «Химки»: судья — Сергей Чебан.
«Сочи» — «Динамо» Махачкала: судья — Иван Абросимов.