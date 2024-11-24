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    Слот: Во втором тайме я увидел ту интенсивность, которую искал в первом

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе в матче с «Саутгемптоном» (3:2).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Во втором тайме я увидел ту интенсивность, которую искал в первом. "Саутгемптон" создает сложности многим командам, в том числе топ-клубам, и сегодня нам тоже было тяжело, хотя, по-моему, мы доминировали в этой игре.

    В первом тайме мы недостаточно быстро проникали в штрафную, вместо этого просто держали мяч. Хотя мы пропустили во втором тайме, мы проявили большую настойчивость и начали играть более интенсивно. Это привело к многочисленным моментам и в конечном счете к двум голам.

    Сложно создавать моменты, когда соперник играет по схеме 4-5-1 низким блоком, но мы знаем, что "Саутгемптон" предпочитает начинать комбинации от своих ворот, так что нужно действовать крайне агрессивно, иначе проявится его хороший план на игру.

    Если хочешь побеждать, нужно забивать, и мы знаем, что Салах умеет забивать. Его первый гол был самым важным, он появился из ниоткуда, после этого мы просто ждали возможности забить еще.

    Радует, что мы сумели отыграться, но соперник всего дважды зашел в нашу штрафную. В целом мы доминировали, но счет создает впечатление, будто матч был тяжелым. Однако победа заслуженная», — приводит слова Слота ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии с 31 очком. «Саутгемптон» с 4 очками на последней строчке.

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