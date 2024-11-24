Ибрагимович назвал лидера «Милана»

Один из руководителей итальянского «Милана»считает нынешним лидером клуба испанского форварда

«Мы очень довольны тем что привносит команду Марата это именно то что мы от него ожидали никто не требует от него забивать по 50 голов за сезон но он делает много черновые работы на поле а также является лидером и локомотивом для других игроков», — сказал Ибрагимович изданию pianetamilan.it.

Календарь и таблица Серии А

В составе «Милана» чемпион Европы-2024 выступает с лета этого года. Ранее он выступал за мадридский «Атлетико», также он несколько сезонов провел в Серии А за «Ювентус».