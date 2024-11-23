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    Тарханов: Мы в свое время играли на грязи и льду, никто не жаловался

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    Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Думаю, "Ростов" в матче с ЦСКА будет играть строго в обороне, рассчитывая на контратаки. Армейцы же будут стараться играть на позиционных атаках, где у них не всегда всё получается. ЦСКА играет дома, поэтому какое-то преимущество в этом матче будет у красно-синих. Возможно, что команды сыграют 0:0, как в 1-м туре. У "Ростова" будет пространство, которым будут пользоваться их футболисты хорошего качества.

    Что касается снегопада в Москве, всё зависит от того, как уберут снег с поля. Но самое главное на таком поле — это умение играть. Мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался», — сказал Тарханов Чемпионату.

  • ЦСКА — «Ростов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов»
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    • Напомним, что матчи чемпионата России, которые будут проходить в Московском регионе могут перенести из-за ожидаемого снегопада.

    Встреча между ЦСКА и «Ростовом» должна состояться сегодня, 23-го ноября в 14:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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