Тарханов: Мы в свое время играли на грязи и льду, никто не жаловался

Российский тренервысказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ между

«Думаю, "Ростов" в матче с ЦСКА будет играть строго в обороне, рассчитывая на контратаки. Армейцы же будут стараться играть на позиционных атаках, где у них не всегда всё получается. ЦСКА играет дома, поэтому какое-то преимущество в этом матче будет у красно-синих. Возможно, что команды сыграют 0:0, как в 1-м туре. У "Ростова" будет пространство, которым будут пользоваться их футболисты хорошего качества.

Что касается снегопада в Москве, всё зависит от того, как уберут снег с поля. Но самое главное на таком поле — это умение играть. Мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался», — сказал Тарханов Чемпионату.

Напомним, что матчи чемпионата России, которые будут проходить в Московском регионе могут перенести из-за ожидаемого снегопада.

Встреча между ЦСКА и «Ростовом» должна состояться сегодня, 23-го ноября в 14:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.