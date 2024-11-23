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    ЦСКА — «Ростов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов»

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    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев
    ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом» в матче 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:15 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА занял шестое место по итогам первого тура РПЛ. Армейцы набрали 17 очков, одержав 8 побед при 3-х ничьих и 4-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 24:10.

    Перед паузой на матчи сборных подопечные Марко Николича отправились на выезд в Самару. ЦСКА одержал трудовую победу над «Крыльями Советов» (2:1), забив решающий мяч в заключительные десять минут игры.

    Таким образом, «красно-синие» выиграли впервые за три последних матча. До этого армейцы уступили в дерби «Спартаку» (0:2) и разошлись миром с «Факелом» (0:0).

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    «Ростов»

    «Ростов» завершил первый круг в середине таблицы, заняв 8-е место с 17-ю очками. Команда под руководством Валерия Карпина одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 20:26.

    В предыдущем туре «Ростов» дома уверенно переиграл «Химки» со счетом 3:1. До этого «желто-синие» не могли победить в семи матчах кряду — 3 ничьи и 7 поражений.

    Личные встречи

    В матче первого круга в Ростове была зафиксирована нулевая ничья (0:0). В 10-ти последних встречах ЦСКА одержал 6 побед и в 4-х случаях команды не смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» с коэффициентом 2.18.

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