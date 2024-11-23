В РПЛ выступили с заявлением в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе

Пресс-служба российской Премьер-лиги сделала заявление по поводу возможного снегопада в Московском регионе.

«В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской Премьер-Лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время.

Напоминаем, что сегодня запланированы игры ЦСКА — "Ростов" и "Спартак" — "Локомотив", а также "Химки" — "Краснодар".

При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

Первая из игр должна пройти на "ВЭБ Арене". На данный момент ситуация спокойная, температура поля — 18 градусов, выпавший на газон снег тает.

Всю необходимую информацию и дальнейший мониторинг ситуации мы будем публиковать на официальных ресурсах лиги», — написано на официальном сайте РПЛ.

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