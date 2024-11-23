1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вильмар Барриос«Оренбург» — «Зенит». Онлайн
  • 12:38
    • В РПЛ выступили с заявлением в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе
  • 11:12
    • «Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    В РПЛ выступили с заявлением в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов Спартак Локомотив Химки Краснодар
    Пресс-служба российской Премьер-лиги сделала заявление по поводу возможного снегопада в Московском регионе.

    Футбольный мяч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный мяч

    «В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской Премьер-Лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время.

    Напоминаем, что сегодня запланированы игры ЦСКА — "Ростов" и "Спартак" — "Локомотив", а также "Химки" — "Краснодар".

    При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

  • ЦСКА — «Ростов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов»
  • Сегодня

    • Первая из игр должна пройти на "ВЭБ Арене". На данный момент ситуация спокойная, температура поля — 18 градусов, выпавший на газон снег тает.

    Всю необходимую информацию и дальнейший мониторинг ситуации мы будем публиковать на официальных ресурсах лиги», — написано на официальном сайте РПЛ.

  • «Спартак» — «Локомотив». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»
  • Сегодня

    • Все прогнозы на матч чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» забрать очки у «железнодорожников»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Ростов» дать бой армейцам?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Оренбург» навязать борьбу «Зениту»?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 14:15
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ян — Фигередо
  • Бои
  • Сегодня в 16:40
    •  2.15
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры