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    «Спартак» — «Локомотив». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

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    «Спартак» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 16-го тура чемпионата России. Следить за ходом московского дерби можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Спартак» расположился на пятой строчке в турнирной таблице по итогам первого круга РПЛ. На счету «красно-белых» 28 очков: 8 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 25:12.

    «Спартак» набрал отличный ход перед паузой на матчи сборных, одержав три победы подряд с общей разницей 8:0. В крайнем туре подопечные Деяна Станковича дома не оставили шансов «Акрону» (4:0), а до этого «красно-белые» с одинаковым счетом 2:0 переиграли ЦСКА и «Пари НН» на выезде.

    «Локомотив»

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    «Локомотив» идет третьим в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 15-ти матчах. На счету «железнодорожников» 11 побед, одна ничья и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 30:18.

    Два последних матча в чемпионате «Локомотив» провел на своем поле и смог добыть в них шесть очков. Сначала подопечные Михаила Галактионова вырвали победу у «Рубина» (1:0), а затем также забрали концовку у «Факела» (2:1) благодаря дублю Батракова.

    Личные встречи

    В первом круге «Локомотив» на своем поле одолел соперника со счетом 3:1. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Спартака» 5 побед, «железнодорожники» оказались сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 3.65.

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