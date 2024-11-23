В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Локомотив». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Спартак» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате на 6 пунктов.

Предстоящий матч против «Локомотива» будет отличным шансов приблизиться к лидирующим позициям в РПЛ. К тому же, дома «Спартак» выступает довольно уверенно.

Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» разгромили «Акрон» со счетом 4:0, забив 3 гола во втором тайме. До этого «Спартак» проиграл «Ростову» (0:1) в рамках Кубка России.

В последних 5-и встречах РПЛ команда проиграла только «Краснодару» (0:3) и четырежды победила. За этот период «Спартак» одолел ЦСКА (2:0), «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (3:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Роман Зобнин (травма).

Состояние команды: «Спартак» выступает очень уверенно в Премьер-лиге. Команда продолжает приближаться к лидерским позициям в чемпионате, но вся борьба еще впереди.

У «красно-белых» есть лидер, который тащит свою команду. Нападающий Манфред Угальде забил 8 голов и сделал голевую передачу за 15 встреч, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» располагаются на 3-й позиции в РПЛ с 34 очками в активе. «Локомотив» отстает от 1-го места лишь на 3 балла после 15-и туров.

Стоит отметить, что команда довольно много пропускает в нынешнем сезоне (18) при неплохой результативности (30).

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+2-й минуте. До этого «железнодорожники» одолели «Динамо» (2:1) в Кубке России.

У «Локомотива» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила при 1-м ничейном результате.

Не сыграет: Лукас Фассон (травма).

Состояние команды: «Локомотив», также как и «Спартак», набрал отличный ход в РПЛ. Команда до сих пор находится в гонке за чемпионство и не собирается из нее выходить.

В последней очной встрече «Локомотив» обыграл «Спартак» в сентябре этого года со счетом 3:1. Сможет ли команда повторить этот результат? В предстоящем матче это будет сделать куда сложнее.

Комментарий Егора Титова

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Егор Титов, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 16-го тура РПЛ:

«Спартак», или «Локо», если объективно? На бумаге, конечно, «Локо». Но «Спартак» играет дома. Для меня загадка, как будет выглядеть центральная зона в целом, от этого все пойдет. Понятно, мне хочется, чтобы выиграл «Спартак», тем более что предстоящие игры крайне тяжелые. Если неудачно пройдут этот отрезок, задумаются и о Станковиче. А мне хочется, чтобы он работал дальше. Егор Титов

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 3 последних матчах в РПЛ

У «Локомотива» продолжается беспроигрышная серия из 5-и матчей подряд

«Спартак» трижды обыгрывал «Локомотив» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.30, победа «Локомотива» — 2.90, ничья — 3.65.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки в предстоящем матче.

Ставка: Ничья за 3.65.

Прогноз: Команды довольно результативны в последнее время, но в предстоящем матче точно сыграют надежно в обороне.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.98.