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Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Спартак» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате на 6 пунктов.
Предстоящий матч против «Локомотива» будет отличным шансов приблизиться к лидирующим позициям в РПЛ. К тому же, дома «Спартак» выступает довольно уверенно.
Спартак — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» разгромили «Акрон» со счетом 4:0, забив 3 гола во втором тайме. До этого «Спартак» проиграл «Ростову» (0:1) в рамках Кубка России.
В последних 5-и встречах РПЛ команда проиграла только «Краснодару» (0:3) и четырежды победила. За этот период «Спартак» одолел ЦСКА (2:0), «Пари НН» (2:0) и «Ростов» (3:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграет: Роман Зобнин (травма).
Состояние команды: «Спартак» выступает очень уверенно в Премьер-лиге. Команда продолжает приближаться к лидерским позициям в чемпионате, но вся борьба еще впереди.
У «красно-белых» есть лидер, который тащит свою команду. Нападающий Манфред Угальде забил 8 голов и сделал голевую передачу за 15 встреч, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Железнодорожники» располагаются на 3-й позиции в РПЛ с 34 очками в активе. «Локомотив» отстает от 1-го места лишь на 3 балла после 15-и туров.
Стоит отметить, что команда довольно много пропускает в нынешнем сезоне (18) при неплохой результативности (30).
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+2-й минуте. До этого «железнодорожники» одолели «Динамо» (2:1) в Кубке России.
У «Локомотива» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила при 1-м ничейном результате.
Не сыграет: Лукас Фассон (травма).
Состояние команды: «Локомотив», также как и «Спартак», набрал отличный ход в РПЛ. Команда до сих пор находится в гонке за чемпионство и не собирается из нее выходить.
В последней очной встрече «Локомотив» обыграл «Спартак» в сентябре этого года со счетом 3:1. Сможет ли команда повторить этот результат? В предстоящем матче это будет сделать куда сложнее.
Комментарий Егора Титова
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Егор Титов,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Спартак» выиграл 3 последних матчах в РПЛ
- У «Локомотива» продолжается беспроигрышная серия из 5-и матчей подряд
- «Спартак» трижды обыгрывал «Локомотив» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 2.30, победа «Локомотива» — 2.90, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.98 соответственно.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки в предстоящем матче.
Ставка: Ничья за 3.65.
Прогноз: Команды довольно результативны в последнее время, но в предстоящем матче точно сыграют надежно в обороне.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.98.