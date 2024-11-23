23 ноября на стадионе «Газовик» состоится матч 16-го тура чемпионата России, в которомбудет принимать. Поединок ранний. Он начнется в 12:00 по мск.

Положение «горожан» в турнирной таблице печальное. Они находятся на самом дне с 8 очками на счету. В нынешнем сезоне команда смогла выиграть лишь раз. Сейчас клуб идет на серии из трех поражений подряд. В прошлом туре «Оренбург» проиграл махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2.

«Зенит» в непривычном для себя амплуа догоняющего. Гости занимают 2-е место с 36 очками, но отставание от «Краснодара» составляет всего одно очко. С учетом всех турниров питерцы выиграли 3 раза подряд. Последним результатом были выездные 2:1 с «Ахматом». Также отметим поражение от «Фенербахче» 1:2, но в рамках товарищеского матча в период международной паузы.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Вряд ли стоит ждать сюрпризов. «Оренбург» борется за выживание, а «Зенит» — за первое место. Команды находятся в разных кондициях. При этом гости выиграли в этой паре два раза подряд.

Букмекеры подготовили такие котировки: 6.50 на победу «Оренбурга», 4.70 на ничью и 1.50 на победу «Зенита».

на победу «Оренбурга», на ничью и на победу «Зенита». На LiveSport.Ru уверены в крупной победе «Зенита». Подробнее в прогнозе редакции (к. 2.30 ).

уверены в крупной победе «Зенита». Подробнее в прогнозе редакции (к. ). Искусственный интеллект спрогнозировал, что выиграть должен «Зенит» со счетом 3:1. Интересно, что два предыдущих матча между командами закончились минимальной победой питерцев со счетом 1:0.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит» смотрите на сайте LiveCup.Run. В нем кроме трансляций собраны онлайн-результаты других поединков, статистика для каждой встречи и стартовые составы перед игрой.

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