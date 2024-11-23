Карпин: Первый тайм сыграли на троечку, второй — на четверочку

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Первый тайм сыграли на троечку, второй тайм на четвёрочку. Многие вещи можно было делать лучше. Надо было играть лучше в первом тайме, но больших проблем не было. Надо было улучшить игру с мячом, мяч медленно ходил, поэтому ЦСКА успевал перекрывать зоны.

Коррективы в перерыве внесли и во владении мячом, и в интенсивности отбора. Провели много времени на чужой половине поля, мяч стал быстрее ходить», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 27 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 20 баллами занимает восьмую строчку.