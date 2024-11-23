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    Акинфеев, Файзуллаев и Мусаев — в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Ростовом»

    ЦСКА — «Ростов»: составы, коэффициенты, прогноз

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    ЦСКА и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА
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    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Бистрович, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

    «Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

  • ЦСКА — «Ростов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го ноября в 14:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 15-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 27-ю очками в активе. «Ростов» — на 8-й позиции с 17-ю баллами.

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