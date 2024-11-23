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    «Бавария» разгромила «Аугсбург», у Кейна — хет-трик

    «Бавария» — «Аугсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Бавария
    В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» переиграла «Аугсбург» со счетом 3:0.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Автором хет-трика в этой игре стал Гарри Кейн. При этом, дважды английский форвард забил с одиннадцатиметровой отметки.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Аугсбург 3:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (63'), 2:0 Гарри Кейн (пенальти) (90 + 3'), 3:0 Гарри Кейн (90 + 5') Предупреждения: Кевен Шлоттербек (47'), Кевен Шлоттербек (90 + 2')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победа позволила «Баварии» набрать 29 очков. Команда лидирует в турнирной таблице. «Аугсбург» (12 баллов) — 13-й.

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