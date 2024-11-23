«Бавария» — «Аугсбург»: счет матча 2:0, обзор голов

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
Автором хет-трика в этой игре стал Гарри Кейн. При этом, дважды английский форвард забил с одиннадцатиметровой отметки.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — Аугсбург 3:0
Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (63'), 2:0 Гарри Кейн (пенальти) (90 + 3'), 3:0 Гарри Кейн (90 + 5') Предупреждения: Кевен Шлоттербек (47'), Кевен Шлоттербек (90 + 2')
Календарь и таблица Бундеслиги
Победа позволила «Баварии» набрать 29 очков. Команда лидирует в турнирной таблице. «Аугсбург» (12 баллов) — 13-й.