Непомнящий: Не понимаю, почему в ЦСКА чехлят Мусаева

Известный тренерподелился ожиданиями от матча междув 16-м туре РПЛ.

«Я не знаю ситуации изнутри ни в ЦСКА, ни в "Ростове". Но сейчас считается, что ЦСКА играет стабильно в обороне. В атаке никак не могут решить, кто же там лучше. Есть два форварда, которые немного похожи друг на друга манерой игры: большие и лучше играют лицом к воротам, чем спиной. Мусаев забивает почти в каждой игре, но мне непонятно, почему его чехлят. Если бы парень играл в каждом матче, он бы был очень уверен в себе — в ворота залетает всё, что о него бьется.

"Ростов" ловит игру, а потом внезапно выход в атаку от вратаря заканчивается плачевно. Когда кажется, что команда поймала игру, пропускают нелепые голы. Не знаю, когда у них всё это закончится и они начнут играть от ворот более успешно. Но я симпатизирую "Ростову", потому что там есть близкие мне люди.

Не знаю, чем всё закончится. У меня с предсказаниями совсем плохо! Поэтому я никогда не играю в тотализаторы и ни на что не ставлю», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет 23 ноября, начало — в 14:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.