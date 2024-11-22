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    Непомнящий: Не понимаю, почему в ЦСКА чехлят Мусаева

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    Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Ростовом» в 16-м туре РПЛ.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Я не знаю ситуации изнутри ни в ЦСКА, ни в "Ростове". Но сейчас считается, что ЦСКА играет стабильно в обороне. В атаке никак не могут решить, кто же там лучше. Есть два форварда, которые немного похожи друг на друга манерой игры: большие и лучше играют лицом к воротам, чем спиной. Мусаев забивает почти в каждой игре, но мне непонятно, почему его чехлят. Если бы парень играл в каждом матче, он бы был очень уверен в себе — в ворота залетает всё, что о него бьется.

    "Ростов" ловит игру, а потом внезапно выход в атаку от вратаря заканчивается плачевно. Когда кажется, что команда поймала игру, пропускают нелепые голы. Не знаю, когда у них всё это закончится и они начнут играть от ворот более успешно. Но я симпатизирую "Ростову", потому что там есть близкие мне люди.

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    • Не знаю, чем всё закончится. У меня с предсказаниями совсем плохо! Поэтому я никогда не играю в тотализаторы и ни на что не ставлю», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

    Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет 23 ноября, начало — в 14:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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