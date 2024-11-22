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    «ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 55 млн евро

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    «Пари Сен-Жермен» придется выплатить Килиану Мбаппе часть зарплаты и бонусов по предыдущему контракту.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплате Мбаппе зарплаты за несколько месяцев и бонусов, сообщает AFP.

    Ранее сообщалось, что юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ».

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    • В конце августа стало известно, что «ПСЖ» задолжал Мбаппе 55 миллионов евро по условиям их последнего контракта. В данном случае речь идет о подписном бонусе (36 миллионов евро) и о зарплате за последние три месяца. Кроме того, игрок хочет получить бонус за соблюдение этических норм.

    Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».

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