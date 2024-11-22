«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 55 млн евро

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплате Мбаппе зарплаты за несколько месяцев и бонусов, сообщает AFP.
Ранее сообщалось, что юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ».
В конце августа стало известно, что «ПСЖ» задолжал Мбаппе 55 миллионов евро по условиям их последнего контракта. В данном случае речь идет о подписном бонусе (36 миллионов евро) и о зарплате за последние три месяца. Кроме того, игрок хочет получить бонус за соблюдение этических норм.
Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».