«ПСЖ» обязали выплатить Мбаппе 55 млн евро

придется выплатитьчасть зарплаты и бонусов по предыдущему контракту.

Федерация футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплате Мбаппе зарплаты за несколько месяцев и бонусов, сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ».

В конце августа стало известно, что «ПСЖ» задолжал Мбаппе 55 миллионов евро по условиям их последнего контракта. В данном случае речь идет о подписном бонусе (36 миллионов евро) и о зарплате за последние три месяца. Кроме того, игрок хочет получить бонус за соблюдение этических норм.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ».