Аршавин: Есть все предпосылки к тому, что к зиме «Зенит» подойдет на первом месте

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюсчитает, что санкт-петербургская команда в ближайшее время вернется на первое место в РПЛ.

«Зенит» занимает второе место после 15 туров, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«Думаю, что "Зениту" в оставшейся части сезона будет непросто. Но надеюсь, что к зиме команда подойдет на первом месте. Есть все предпосылки, судя по календарю. По весне — посмотрим.

Думаю, что "Зенит" все равно не должен оглядываться на "Краснодар", на "Локомотив". Он сам по себе силен, поэтому ему просто нужно по максимуму использовать свой ресурс, своих футболистов и постараться выиграть», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет 23 ноября против «Оренбурга». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.