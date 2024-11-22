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    Аршавин: Есть все предпосылки к тому, что к зиме «Зенит» подойдет на первом месте

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что санкт-петербургская команда в ближайшее время вернется на первое место в РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Зенит» занимает второе место после 15 туров, отставая от «Краснодара» на одно очко.

    «Думаю, что "Зениту" в оставшейся части сезона будет непросто. Но надеюсь, что к зиме команда подойдет на первом месте. Есть все предпосылки, судя по календарю. По весне — посмотрим.

    Думаю, что "Зенит" все равно не должен оглядываться на "Краснодар", на "Локомотив". Он сам по себе силен, поэтому ему просто нужно по максимуму использовать свой ресурс, своих футболистов и постараться выиграть», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

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